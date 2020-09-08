banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1092
ALTIN
462.523
DOLAR
7.4636
STERLİN
9.7582
EURO
8.7997
Dua etsinler de seçime katılım %50’nin altında kalmasın
Dua etsinler de seçime katılım...
Kapanınca kurtulacak mıyız?
Kapanınca kurtulacak mıyız?
Tatar evini pandemi hastanesi yapsın
Tatar evini pandemi hastanesi yapsın
Krizi yönetemiyoruz!
Krizi yönetemiyoruz!
banner364

Forbes: Trump Son 1 Yılda 600 Milyon Dolar Servet Kaybetti

Washington, 8 Eylül 20 : ABD Başkanı Donald Trump\'ın net mal varlığı son 1 yılda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 600 milyon dolar düşerek 2,5 milyar dolara geriledi. 

08 Eylül 2020 Salı 17:56
Forbes: Trump Son 1 Yılda 600 Milyon Dolar Servet Kaybetti
banner337
banner351

Washington, 8 Eylül 20 : ABD Başkanı Donald Trump'ın net mal varlığı son 1 yılda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 600 milyon dolar düşerek 2,5 milyar dolara geriledi. 
Amerikan Forbes dergisi "En Zengin 400 Amerikalı" listesinin en güncel halini duyurdu. 
Listenin 1. sırasında, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos yer aldı. Son 1 yılda servetine 65 milyar dolar daha katan Bezos'un toplam mal varlığı 179 milyar dolara ulaştı. 
 Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise listenin ikinci sırasında yer aldı. Şu andaki toplam serveti 111 milyar dolar olan Gates, son 1 yılda 5 milyar dolar zenginleşti. 
Listenin 3. sırasında ise sosyal medya platformu Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg yer aldı. Son 1 yılda servetine 15,4 milyar dolar katan Zuckerberg'in toplam mal varlığı 85 milyar dolara ulaştı. 
TRUMP'IN 600 MİLYON DOLAR KAYBI 

banner341
Forbes'un listesinde dikkat çeken bir detay ise özellikle New York'un en zenginlerinden olan ABD Başkanı Donald Trump'ın sıralamasının 64 basamak gerileyerek, 339. sıraya yerleşmesi oldu. 
Son 1 sene içinde 600 milyon dolar kaybeden Trump'ın toplam mal varlığı 3,1 milyar dolardan, 2,5 milyar dolara geriledi. 
Öte yandan, Forbes dergisinin uzmanları, Trump'ın mal varlığındaki bu kaybın başlıca nedeninin ülkeyi etkisi altına alan Kovid-19 salgını olduğunu belirtti. 
Trump'ın en büyük gelirlerinin, salgından en çok etkilenen sektörlere bağlı olduğunu kaydeden uzmanlar, Trump'ın özellikle büyük şehirlerdeki otellerinin ve ofis binalarının zarara uğradığına ve değer kaybettiğine işaret etti.
(AA/ÖZ/HA)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Arttı
Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Arttı
Abd'de Kovid-19'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 193 Bin 587'ye Çıktı
Abd'de Kovid-19'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 193 Bin 587'ye Çıktı
Rusya'nın
Rusya'nın "kafkas-2020" Tatbikatına 9 Ülke Katılacak
Almanya'da Uyuşturucu Bağlantılı Suçlarda Artış
Almanya'da Uyuşturucu Bağlantılı Suçlarda Artış
Bm'den Muhalif Navalnıy'ın Zehirlenmesine İlişkin Rusya'ya
Bm'den Muhalif Navalnıy'ın Zehirlenmesine İlişkin Rusya'ya "soruşturma Başlat" Çağrısı
Endonezya'da Kovid-19'a Karşı Farkındalığı Artırmak İçin Tabutla Yürüdüler
Endonezya'da Kovid-19'a Karşı Farkındalığı Artırmak İçin Tabutla Yürüdüler
Sudan’dan Sel Mağdurları İçin “acil Yardım Çağrısı”
Sudan’dan Sel Mağdurları İçin “acil Yardım Çağrısı”
Oecd: Okulların Kapatılmasından Kaynaklanan Beceri Kaybı Geleceğimizi Olumsuz Etkileyecek
Oecd: Okulların Kapatılmasından Kaynaklanan Beceri Kaybı Geleceğimizi Olumsuz Etkileyecek
Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, Sınırlarını Turistlere Açmalarının
Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, Sınırlarını Turistlere Açmalarının "gerekli Risk" Olduğunu Söyledi
Macron, 6 Akdeniz Ülkesini Korsika Adası'nda Topluyor, Gündem Türkiye
Macron, 6 Akdeniz Ülkesini Korsika Adası'nda Topluyor, Gündem Türkiye

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim