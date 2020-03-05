banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111815
ALTIN
325.851
DOLAR
6.1026
STERLİN
7.8987
EURO
6.8189
banner339
G.Mağusa limanında gizemli gemi!
G.Mağusa limanında gizemli gemi!
Seçim yasakları mı dediniz?
Seçim yasakları mı dediniz?
Başka kimlerle kavga edeyim?
Başka kimlerle kavga edeyim?
Bu ne büyük tutarsızlıktır?
Bu ne büyük tutarsızlıktır?

Flybe iflas etti

İngiliz hava yolu şirketi Flybe iflas ettiğini duyurdu.

Flybe iflas etti

İngiliz hava yolu şirketi Flybe iflas ettiğini duyurdu.

05 Mart 2020 Perşembe 13:20
Flybe iflas etti
banner337


Merkezi Exeter’de bulunan Flybe’den yapılan açıklamada hava yolu şirketinin iflas ettiği belirtilirken, yolculardan havaalanlarına gitmemeleri istendi.
İflas kararının açıklanmasıyla yaklaşık 2 bin kişi işsiz kaldı.
Daha önce sıkça mali sorunlarıyla gündeme gelen şirketten yapılan açıklamada son dönemde yaşanan koronavirüs salgınının da şirketin faaliyetlerini olumsuz yönde etkilediği bildirildi.
Flybe Üst Yönetcisi Mark Anderson ise, “Her tür çabamıza rağmen, şu anda başka bir alternatifimiz yok. Faaliyetimize devam etmemizi sağlayacak uygulanabilir bir çözüm bulmakta başarısız olduk.” İfadelerini kullandı.

banner317
İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, Flybe çalışanlarının başka şirketlerde yeniden istihdam edilmesinin sağlanması için çalışılacağı bildirildi.
Konuya ilişkin olarak İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, “Yeni yıla girdikten sonra şirkete yapabileceğimiz herşeyi yaptık. Maalesef zaten zayıf durumda olan şirket, son dönemdeki (koronavirüse ilişkin) gelişmelerle daha fazla ayakta kalamadı.” İfadelerini kullandı.
İngiliz hükümeti 15 Ocak’ta Flybe’nin kamu kaynakları kullanılarak iflastan kurtarılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.
O dönem, hava yolu şirketinin tam olarak kurtarılabilmesi için hissedarların ve İngiliz hükümetinin yaklaşık 100 milyon sterlinlik bir kaynak ayırması gerektiği gündeme getirilmişti.
Flybe, İngiltere'de her 5 iç hat uçuşundan 2'sini gerçekleştiren en önemli hava yolu şirketlerinden biri konumunda. Ülkenin bazı noktalarına sadece Flybe uçuşları bulunuyor. 1979 yılından beri faaliyet gösteren Flybe, İngiltere ve Avrupa'da toplam 79 havaalanına yaklaşık yılda 8 milyon yolcu taşıyor
 

banner340
Son Güncelleme: 05.03.2020 18:49
Anahtar Kelimeler:
FlybeFlybe Iflas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan İle Putin Arasındaki Baş Başa Görüşme Bitti
Erdoğan İle Putin Arasındaki Baş Başa Görüşme Bitti
Opec Toplantısında Vanayı Kısma Önerisi
Opec Toplantısında Vanayı Kısma Önerisi
Dünya Genelinde Koronavirüs Bulaşan Kişi Sayısı 95 Bini Aştı
Dünya Genelinde Koronavirüs Bulaşan Kişi Sayısı 95 Bini Aştı
Abd'de Süper Salı'da Kazanan Taraf Biden Oldu
Abd'de Süper Salı'da Kazanan Taraf Biden Oldu
Rus Savaş Uçakları İdlib'de Sivilleri Vurdu: 16 Ölü
Rus Savaş Uçakları İdlib'de Sivilleri Vurdu: 16 Ölü
Nijerya'da 2 Bin 753 Kişiye Bir Doktor Düşüyor
Nijerya'da 2 Bin 753 Kişiye Bir Doktor Düşüyor
Kadınlar Daha Çok Yalnız Seyahat Ediyor
Kadınlar Daha Çok Yalnız Seyahat Ediyor
İsviçre'de Kovid-19 Nedeniyle İlk Ölüm
İsviçre'de Kovid-19 Nedeniyle İlk Ölüm
İran'da Koronavirüs Nedeniyle Okullar 20 Mart'a Kadar Tatil Edildi
İran'da Koronavirüs Nedeniyle Okullar 20 Mart'a Kadar Tatil Edildi
Fransa'da Hızlı Tren Raydan Çıktı: 21 Yaralı
Fransa'da Hızlı Tren Raydan Çıktı: 21 Yaralı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim