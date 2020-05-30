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Floyd'un öldürülmesine yönelik protestolar devam ediyor

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar 4. gününde de devam ediyor.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:15
Floyd'un öldürülmesine yönelik protestolar devam ediyor
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Floyd'un salı günü yaşamını yitirmesi ABD kamuoyunda gündemin en önemli maddesi haline geldi.

Dün ABD'nin farklı kentlerine de sıçrayan gösteriler hız kesmeden devam ederken, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, birçok eyalette göstericilerle polislerin karşı karşıya geldiği görüldü.

Olayların başlangıç noktası olan Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde yerel saatle 20.00'de başlayan sokağa çıkma yasağına rağmen bazı bölgelerde göstericilerin sokakta eylemlerine devam ettiği anlar kameralara yansıdı. Kentin 5. bölgesindeki bir polis merkezinin etrafını saran göstericilerin binaya girmeye çalıştığı bildirildi.

"Floyd için adalet", "nefes alamıyorum" ve "polis şiddetine hayır" gibi sloganlar atan göstericiler, Floyd'un ölümünde sorumluluğu olan tüm polislerin yargılanması taleplerini dile getirdi.

Kentte, gösterilerin hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

CNN merkez binası önünde gösteriler şiddete dönüştü

Öte yandan Atlanta kentinde bulunan Amerikan CNN kanalının merkez binası önünde toplanan yüzlerce gösterici polisle karşı karşıya gelirken, bazı göstericiler binanın girişindeki camları kırdı.

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Fotoğraf: AA

Polisin göz yaşartıcı gazla karşılık verdiği göstericilerden bazıları binanın içine girmeye çalışırken gözaltına alındı. Polisle göstericiler arasındaki çatışma anları CNN tarafından uzun süre canlı olarak yayımlandı.

Fotoğraf: AA

Diğer bölgelerdeki gösteriler de devam etti

Diğer yandan Washington DC'de Beyaz Saray'ın önünde, New York'un ise Brooklyn bölgesinde toplanan yüzlerce kişi Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünü protesto etti.

Brooklyn'de göstericiler polisle çatışırken, çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kentucky eyaletinin Lousville kentinde de devam eden gösterilerde yüzlerce eylemci dün de gösteri yaptıkları yerde bir araya gelerek polisi protesto etti.

Burada görev yapan WAVE 3 adlı yerel bir televizyonun muhabiri Kaitlin Rust, polisin attığı plastik merminin hedefi olurken, olay anı kameralara yansıdı.

Anahtar Kelimeler:
George FloydAbd Protestolar
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