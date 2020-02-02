Florida'da bir kiliseye düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü

Riviera Beach'teki Victory City Kilisesi'ne cumartesi günü bir cenaze töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken saldırganla ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmedi.
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Riviera Beach kentinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.
Riviera Beach'teki Victory City Kilisesi'ne cumartesi günü bir cenaze töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken saldırganla ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmedi.