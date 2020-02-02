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Florida'da bir kiliseye düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Riviera Beach kentinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Florida'da bir kiliseye düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Riviera Beach kentinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

02 Şubat 2020 Pazar 08:38
Florida'da bir kiliseye düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü

Riviera Beach'teki Victory City Kilisesi'ne cumartesi günü bir cenaze töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

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Kentin polis merkezinden yapılan açıklamada, biri 15 yaşında iki erkeğin hayatını kaybettiği bir kadınla bir gencin ise yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken saldırganla ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Son Güncelleme: 02.02.2020 11:44
Anahtar Kelimeler:
Florida Kilise Saldırı
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