Fkö Ve Diğer Filistinli Gruplardan Bahreyn\'in İsrail İle Normalleşme Anlaşmasına Tepki



Ramallah, 12 Eylül 20 (.): Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varmasını "Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesi" şeklinde nitelendirdi.

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi ve Filistin Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Vasıl Ebu Yusuf AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başka bir Arap devleti olan Bahreyn ile gerçekleştirilen bu normalleşme anlaşması Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesidir." diye konuştu.

Ebu Yusuf, çarşamba günü Arap Birliği toplantısında Filistin'in sunduğu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail'in normalleşme anlaşmasını kınama taslağını bazı devletlerin iptal ettirmeye çalışmasının, BAE'nin yolundan gidecek devletlerin varlığının açık kanıtı olduğunu vurguladı.

Bu adımın işgal altındaki Filistin topraklarda ihlallerin ve gerginliğin artması ve "Yüzyılın Anlaşması" konusunda açık bir mesaj verdiğini ifade eden Ebu Yusuf, başka bir ülkenin daha ABD ve İsrail'e güven mektubu sunduğunu aktardı.

Ebu Yusuf, Filistin yönetiminin normalleşme anlaşmasına varılması sonrası Manama'daki büyükelçisini geri çağırmasına da işaret ederek, "BAE'ye karşı aldığımız tutum, İsrail ile anlaşan diğer ülkelere karşı da alınır." ifadelerini kullandı.

HAMAS: ANLAŞMA "YÜZYILIN ANLAŞMASININ" MADDELERİNİN UYGULANMASINDA ISRAR ETMEKTİR

Hamas, Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varmasını "Filistin davasını tasfiye eden Yüzyılın Anlaşmasının maddelerinin uygulanmasında ısrar etmek" olarak değerlendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, "Normalleşme süreci bu devletleri halkımıza karşı bir saldırı olan Yüzyılın Anlaşmasına ortak yapar." ifadelerini kullandı.



Kasım, "Normalleşme anlaşması, Filistin davasını tasfiye eden Yüzyılın Anlaşmasının maddelerinin uygulanmasında ısrar etmektir." diye konuştu."YENİ BİR SİYASİ ÇÖKÜŞ"İslami Cihad Hareketi ise normalleşme anlaşmasının "yeni bir siyasi çöküş" olduğunu belirtti.Hareketin Sözcüsü Davud Şihab, "Bu anlaşma, Arap Birliğinin, Arap konsensüsünü bozmaya sponsorluk etmesinin ardından yeni ve beklenen bir siyasi çöküştür." ifadelerini kullandı.Şihab "Anlaşma, Kralı ve hükümeti ABD'nin emirleri ile hareket eden Bahreyn üzerindeki ABD vesayetini yansıtmaktadır." görüşünü dile getirdi.ABD Başkanı Trump, BAE'nin ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.(AA/TUĞ/ŞEB)