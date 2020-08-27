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FKÖ: "Koronavirüs nedeniyle Gazze'de felaket yaşanabilir"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail ablukası altındaki Gazze'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu.

27 Ağustos 2020 Perşembe 08:10
FKÖ: "Koronavirüs nedeniyle Gazze'de felaket yaşanabilir"
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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Mülteci İşleri Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de karantina merkezleri dışında Covid-19 vakalarının görülmesiyle kentin insani bir felaketin eşiğinde olduğu uyarısı yapıldı.

Açıklamada, Gazze'de günde 16 saatten fazla elektrik kesintisi, işsizlik ve fakirliğin tehlikeli boyutlara ulaşması ve aşırı nüfus yoğunluğunun kentte Covid-19'un hızla yayılmasına yol açabileceği belirtildi.

Birleşmiş Milletlerden (BM) Gazze'de Covid-19 vakalarındaki artış kontrolden çıkmadan harekete geçmesi talep edilen açıklamada, Dünya Sağlık Örgütüne de (DSÖ) acilen kentteki sağlık sektörünü desteklemesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) Gazze'de hizmetlerine devam edilebilmesi ve bütçe açığının kapatılması için bağışçı ülkelere UNRWA'ya destek çağrısı yapıldı.

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UNRWA, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla Gazze'deki hizmetlerine geçici süreliğine ara verdiğini duyurmuştu.

Gazze'de ilk kez karantina merkezleri dışında virüs tespit edilmişti

Gazze'de ilk kez karantina merkezleri dışında Covid-19 tespit edilmesinin ardından 24 Ağustos'ta tüm bölgelerde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgede şimdiye kadar tespit edilen vakaların tamamının Mısır sınırındaki Refah ve İsrail sınırındaki Beyt Hanun (Erez) sınır kapıları aracılığıyla yurt dışından gelen kişiler olduğunu belirtiyordu.

Salgın önlemleri kapsamında Gazze'ye giriş yapanlar sınır kapılarında kurulan merkezlerde 21 gün karantinada tutuluyor.

Gazze'de mart ayından bu yana Covid-19 nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 133 vaka tespit edildi, 72 kişi de sağlığına kavuştu.

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Anahtar Kelimeler:
FKÖGazze Koronavirüs
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