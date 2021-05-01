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First lady şov yıldızı oluyor

First lady Carrie Symonds şov yıldızı oluyor İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın eşi Carrie Symonds'ın, ünlülerin yer aldığı bir yarışma programına katılacağı iddia edildi. First Lady'nin programdan kazanacağı parayla soruşturma açılan başbakanlık konutundaki tadilat giderlerini karşılayacağı konuşuluyor.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 21:59
First lady şov yıldızı oluyor
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaşadığı eve yaptırdığı 250 bin dolar değerindeki tamiratın kaynağını açıklayamadığı için hakkında soruşturulma başlatıldı. Johnson, herhangi bir yasayı çiğnemediğini söylese de Başbakanlık konutundaki dekorasyon ve tadilat giderleri krizinden  first lady Carrie Symonds'ın (33) sorumlu olduğu iddia edildi.

Bu yüzden first lady'nin yenileme masraflarını karşılamak için yarışma programına katılacağı öne sürüldü.

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İngiltere'nin en ünlü ekran şovlarından biri olan, ünlülerin yarıştığı Strictly Come Dancing programının bu yıl first lady Carrie Symonds'a (33) teklif götüreceği konuşuluyor.

The Sun gazetesinin haberine göre yapım ekibi, devlet kanalı BBC'de yayınlanan yarışmaya katılması için first lady'yi iknaya hazır.

Büyük ödülün 100 bin Sterlin olduğu yarışmada adayların kazancı 200 bin Sterlin'e kadar çıkıyor.

First lady'nin yarışmadan kazanacağı parayla soruşturma açılan tadilat ücretini karşılacağı iddia ediliyor.

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