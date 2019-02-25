Finlandiya'da buz üzerinde Ashtanga yogası

Fin yoga hocası Magnus Appelberg'in ülkenin başkenti Helsinki'de buzun üzerinde yaptığı 'Ashtanga' yogası ilgiyle karşılandı. Lise yıllarından beri farklı teknikler üzerinde çalışan Appelberg yoga hareketleri sonrası buz gibi soğuk suya dalıyor.

Daha önceden bir dansçı olan Appelberg kariyerini yoga eğitmeni olarak devam ettiriyor. Appelberg soğuk suda nasıl durduğuna ilişkin soruya; "Yoga en stresli durumlarda bile sakin kalmasını bilmekle alakalıdır. Her şey zihninizde şekilleniyor. Size tavsiyem başınızı serin tutun." ifadeleriyle yanıt veriyor.