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Finlandiya'da Artık Babalar da Annelerle Eşit Paralı Doğum İznine Sahip

Finlandiya'da artık babalar da anneler kadar uzun ücretli doğum iznine ayrılabilecek. Yeni hükümet ebeveynlere eşit doğum izni hakkı getiriyor.

Finlandiya'da Artık Babalar da Annelerle Eşit Paralı Doğum İznine Sahip

Finlandiya'da artık babalar da anneler kadar uzun ücretli doğum iznine ayrılabilecek. Yeni hükümet ebeveynlere eşit doğum izni hakkı getiriyor.

06 Şubat 2020 Perşembe 15:00
Finlandiya'da Artık Babalar da Annelerle Eşit Paralı Doğum İznine Sahip

Finlandiya'da artık babalar da anneler kadar uzun ücretli doğum iznine ayrılabilecek. Yeni hükümet ebeveynlere eşit doğum izni hakkı getiriyor.

Dünyanın en genç başbakanı olan Sanna Marin liderliğindeki merkez sol hükümetin açıkladığı yeni program kapsamında ücretli babalık izni, doğum iznine uygun olarak yaklaşık yedi aya kadar uzatılıyor. Ayrıca ebeveynlere kotalarının 69 gününü birbirine devredebilme hakkı veriliyor.

'Bu sayede babalar çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebilecek' diyen Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Aino-Kaisa Pekonen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘radikal’ olarak nitelendirdikleri reformun amacının hem toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek hem de azalan doğum oranını artırmak olduğunu dile getirdi

AMAÇ AZALAN DOĞUM ORANINI ARTIRMAK

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Ülkede ayrıca anne adayları, beklenen doğum tarihinden bir ay kadar önce hamilelik izni alma hakkına sahip. Finlandiya’nın komşusu İsveç’te ise bebeğin doğumunun ardından her bir ebeveyn 240 gün izne çıkabiliyor.

Çin'de doğum oranı son 70 yılın en düşük seviyesinde.

Tüp bebek tedavisini karşılama kararı alan Rusya düşük doğum oranını artırmayı hedefliyor.

Nüfusu yaşlanan Yunanistan'da doğan her bebek için 2 bin euro yardım geliyor

Kuzey Avrupa ülkesi Finlandiya’da aralık ayında hükümette Ulaşım Bakanlığı görevini yürüten Sanna Marin adlı 34 yaşındaki kadın siyasetçi, Antti Rinne'nin istifasının ardından partisi tarafından başbakanlık görevine getirildi.

Son Güncelleme: 06.02.2020 18:24
Anahtar Kelimeler:
FinlandiyaDoğum Izni HakkıEşitlikAvrupa
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