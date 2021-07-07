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7 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
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Finlandiya'da 107 yılın en yüksek sıcaklığı ölçüldü

Finlandiya'nın Kuzey Kutup Dairesindeki (Arktik) Laponya bölgesinde 107 yılın en yüksek sıcaklık değeri kaydedildi.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:04
Finlandiya'da 107 yılın en yüksek sıcaklığı ölçüldü

Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü, ülkenin en kuzeyindeki Laponya bölgesinde bulunan Utsjoki-Kevo istasyonunda dün 33,6 santigrat derece sıcaklık ölçüldüğünü 

Bu, "ülkede 1914'ten bu yana bölgede kaydedilen en yüksek sıcaklık değeri" oldu.

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En yüksek sıcaklık 1914'te ölçülmüştü

Ülkede en son, Temmuz 1914'te Laponya'daki Inari Thule bölgesinde 34,7 santigratlık sıcaklık, bilinen en yüksek değer olarak kayıtlara geçmişti.

Laponya bölgesi, temmuz başından bu yana Doğu Avrupa kaynaklı alçak basıncın yol açtığı sıcak hava dalgasının etkisinde bulunuyor.

Finlandiya'nın komşuları Norveç ve İsveç'in de kuzey kesimleri sıcak hava dalgasından etkileniyor. Norveç'in Kuzey Kutup Dairesindeki Saltdal bölgesinde de bu hafta sıcaklığın 34 santigrat dereceye kadar çıktığı duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Finlandiya Sıcak Hava
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