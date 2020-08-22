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Financial Times: “Ülkenin enerji güvenliği için tarihi bir adım“

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'nin Karadeniz'deki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesini okuyucularına analistlerin değerlendirmeleriyle duyurdu.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:33
Financial Times: “Ülkenin enerji güvenliği için tarihi bir adım“
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İngiliz Financial Times gazetesinin haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de büyük bir doğalgaz yatağını keşfedildiğini duyurduğu, bunun ülkenin enerji güvenliği için tarihi bir adım olduğunu söylediğine işaret edildi. 

Gazetenin haberinde analistlerin konuya temkinli yaklaşmakla birlikte, ön aşamadaki bu keşfin ticari olarak uygulanabilir olması durumunda ciddi bir büyüklüğü temsil edebileceği ifade edildi.

Haberde değerlendirmelerine yer verilen danışmanlık şirketi Wood Mackenzie’nin Analisti Ashley Sherman, "Bu sadece keşfe dayanan bir tahmin. Bunu devam edecek sondaj kuyuları ile kesinleştirilmesi gerekiyor. Fakat bu, bu zamana kadar Türkiye’de ve Karadeniz’de yapılmış en büyük keşif. Türkiye’nin enerji tedariki ve Karadeniz’in derin deniz varlığı konusundaki söylem üzerinde potansiyel olarak çok büyük sonuçları olabilir." ifadelerini kullandı.

Gazetenin haberinde görüşlerine yer verilen Wood & Company adlı şirketin analisti Jonathan Lamb ise, üç yıl içerisinde üretime geçilmesinin oldukça iyimser bir tahmin olduğunu, Karadeniz’in kapsamlı enerji altyapısına sahip olmadığını kaydetti.

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Lamb, "En iyi ihtimalle (üretime geçilmesi için) beklenti olarak 5 yıl diyebilirim." dedi.

Türkiye’nin geçen yıl enerji ithalatının yaklaşık 41 milyar ABD doları seviyesinde olduğunun belirtildiği haberde, enerjinin Rusya, İran, Azerbaycan, Katar ve ABD’den tedarik edildiği kaydedildi.

Financial Times’ın haberinde Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz sahasını büyüklüğünün, 2015 yılında Mısır açıklarında keşfedilen Zohr sahasının yüzde 40’ına eşit olduğu da belirtildi.


 

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Son Güncelleme: 22.08.2020 11:52
Anahtar Kelimeler:
Karadeniz DoğalgazTürkiyeEnerji GüvenliğiFinancial Times
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