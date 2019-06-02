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Finalde sahaya mayoyla giren kadının niyeti anlaşıldı

İngiliz takımları Liverpool ile Tottenham arasında dün İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanan ve 'Kırmızılar'ın 2-0'lık galibiyetiyle sona eren Şampiyonlar Ligi finalinde ilginç bir olay yaşandı. Müsabakanın 18'inci dakikasında sahaya giren mayolu bir kadın oyunun bir süre durmasına neden oldu.

Finalde sahaya mayoyla giren kadının niyeti anlaşıldı

İngiliz takımları Liverpool ile Tottenham arasında dün İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanan ve 'Kırmızılar'ın 2-0'lık galibiyetiyle sona eren Şampiyonlar Ligi finalinde ilginç bir olay yaşandı. Müsabakanın 18'inci dakikasında sahaya giren mayolu bir kadın oyunun bir süre durmasına neden oldu.

02 Haziran 2019 Pazar 18:51
Finalde sahaya mayoyla giren kadının niyeti anlaşıldı

Sahaya giren taraftar hikâyelerine alışık olsak da bu olayı diğerlerinden ayıran nokta ise kadının niyeti oldu.

Amerikan New York Post gazetesinin haberine göre; kadının 22 yaşındaki Rus model Kinsey Wolanski olduğu anlaşıldı.

FOTO: INSTAGRAM

Genç model, Rus asıllı ABD’li sevgilisi Vitaly Zdorevetskiy’nin kurduğu yeni porno sitenin reklamını yapmak için Wanda Metropolitano’da sahaya atlattı.

FOTO: REUTERS

Kinsey ile sevgilisi Vitaly’nin, iki hafta önce Türkiye’de tatil yaptığı ve Kapodakya’yı ziyaret ettiği de ortaya çıktı. Çift tatilde çekilen fotoğraflarını Instagram’da paylaştı.

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FOTO: INSTRAGRAM

Ünlü bir Youtuber olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Zdorovetskiy, olayın ardından Instagram hesabında, “Benim hatun Şampiyonlar Ligi finaline girdi, seninle gurur duyuyorum, sen benim her şeyimsin” yazdı.

FOTO: INSTAGRAM

Dünya medyasında gündem olan Kinsley Wolanski’nin Instagram’daki takipçi sayısı sahaya mayoyla girmesinin ardından bir saat içinde yüz binlerce yükselerek 1.4 milyona çıktı.

Vitaly Zdorovetskiy’nin ise Instagram’da 2.3 milyon takipçisi bulunuyor.

FOTO: INSTRAGRAM

Vitaly Zdorovetskiy, VitalyzdTv adlı Youtube kanalıyla tanınıyor. Şaka videolarıyla ünlenen Youtube yıldızının Mayıs 2019 itibarıyla 10 milyona yakın takipçisi bulunuyor ve videoları 1.65 milyar izlenmeye sahip.

‘Celebrity New Worth’ sitesine göre; Vitaly Zdorovetskiy’nin serveti yaklaşık 53 milyon lira. Zdorovetskiy, Amerikalı ‘boksör’ Logan Paul’a verdiği bir mülakatta, Youtube’dan aylık 3 milyon lira kazandığını öne sürmüştü.

Anahtar Kelimeler:
LeverpoolTottenhamKadınşampiyonlar LigiFinal
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