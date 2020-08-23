Gazze, 23 Ağustos 20 : İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin tek ticari sınır kapısı durumundaki Kerm Ebu Salim'den gıda ve sağlık malzemesi dışındaki ürünlerin ve ticari malların girişini yasakladığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan, isminin açıklanmasını istemeyen Filistinli bir yetkili, "İsrail, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye gıda ve sağlık malzemesi hariç tüm ticari ürünlerin girişini yasakladı." dedi.

Filistinli yetkili, İsrail hükümetinin yasak kararının, özel sektörde faaliyet gösteren şirketlere iletildiğini aktardı.

İsrail makamları bir haftadan uzun süredir Gazze'ye Kerm Ebu Salim'den inşaat malzemesi ve yakıt girişini engelliyor.

Filistinli Balıkçılar Komitesi de dün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze'de Filistinli balıkçılara yönelik son 5 günde 47 ihlal gerçekleştirdiğini belirtti.



Abluka altındaki Gazze'de son günlerde gerginlik artarken, İsrail uçakları sık sık Hamas'a ait noktalara saldırılar düzenliyor.Tel Aviv yönetimi, Filistinli aktivistlerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede yangın çıktığını iddia ediyor.İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.(AA/ÖZ/HA)