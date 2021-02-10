Filistinli gruplar, seçimlerle ilgili anlaşmaya vardı

Gruplardan toplantı sonrası yayımlanan kapanış bildirisinde, seçimlerle ilgili üzerinde anlaşmaya varılan maddeler şöyle sıralandı:

"Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 15 Ocak 2021 tarihinde yayımladığı başkanlık kararnamesine göre önce Yasama Konseyi seçimleri ve ardından devlet başkanlığı seçimleri yapılacak ve daha sonra da mümkün olan yerlerde seçimlerle, mümkün olmayan yerlerde ise mutabakatla Ulusal Konsey oluşumu tamamlanacak. Filistinli gruplar, Filistin Kurtuluş Örgütü'nü (FKÖ) harekete geçirmek, geliştirmek ve ulusal direniş programını güçlendirmek amacıyla mart ayında Kahire'de Ulusal Konsey Başkanlığı ve Merkez Seçim Komitesinin huzurunda yeni Ulusal Konsey'in oluşumunun tamamlanacağı temeller ve mekanizmalar üzerinde mutabakata varacak bir toplantı yapacak."

Başkanlık kararnamesinin belirlediği seçim takvimine uyulacak. Seçimler, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yapılacak ve herkes seçim sonuçlarını kabul edecek

Merkez Seçim Komitesi desteklenecek ve görevini eksiksiz yerine getirmesi için önüne çıkacak herhangi bir engeli ortadan kaldırmak için çaba harcanacak

FİLİSTİN'DE 15 YIL SONRA İLK KEZ SEÇİM YAPILACAK

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl sonra ilk kez 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, 20 Ocak'ta, Fetih Hareketi'nin seçimlerdeki adayının Mahmud Abbas olacağını duyurmuştu.