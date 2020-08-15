banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1084
ALTIN
460.816
DOLAR
7.3653
STERLİN
9.6444
EURO
8.7151
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
Lafla peynir gemisi yürümez *
Lafla peynir gemisi yürümez *
Öğrenci dostu ada
Öğrenci dostu ada
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
banner355

Filistin Ulusal Konseyi: Bae\'nin İsrail İle Normalleşmesi, Filistin Davasına Açık Bir Saldırı

Amman, 15 Ağustos 20 (.): Filistin Ulusal Konseyi, Birleşik Arap Emirlikleri\'nin (BAE) İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepki göstererek, bu anlaşmayı

15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:40
Filistin Ulusal Konseyi: Bae\'nin İsrail İle Normalleşmesi, Filistin Davasına Açık Bir Saldırı
banner337
banner351

Amman, 15 Ağustos 20 (.): Filistin Ulusal Konseyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepki göstererek, bu anlaşmayı "Filistin halkına ve davasına yönelik açık bir saldırı" olarak nitelendirdi.
Merkezi Ürdün'de bulunan, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı konseyden yapılan yazılı açıklamada, Filistin davasının pazarlık, anlaşma, yalan iddialara boyun eğmeyeceği ve BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşmasındaki gibi utanç verici şekilde kullanılmasına izin verilmeyeceği belirtildi. 
 "İsrail-BAE-ABD üçlü ilanı, halkımızın haklarına, kutsal davasına, Arap ve İslam aleminin Filistin'deki haklarına ve Mescid-i Aksa'ya karşı açık bir saldırı kabul edilir." ifadelerine yer verilen açıklamada, Filistin halkına destek olmak isteyenlerin bu halkı sırtından bıçaklayacak, zayıflatacak bir anlaşmayı imzalamayacağını kaydetti. 
 Arap Parlamentosu, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği ile Arap ve İslami parlamentoları başkanlarını BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepki göstermeleri ve onunla mücadele etmeleri çağrısı yapılan açıklamada, Abu Dabi'den bir Arap ülkesi için Arap ve İslam sabitelerinden "açıkça sapma" anlamına gelen bu anlaşmadan vazgeçmesi istendi. 
BAE'nin yaptığı şeyin, Filistin davasını kabul edilemeyecek şekilde kullanmak, işgalcilerin menfaatine olacak şekilde Filistin'e ve halkına ihanet olduğu kaydedilen açıklamada, bunun BAE halkının ve iradesinin gerçek tutumunu yansıtmadığı vurgulandı. 
BAE'nin veya başka bir tarafın Filistin halkı yerine konuşma hakkı bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğuna işaret edildi. 
Açıklamada, bu anlaşmayı memnuniyetle karşılayan Arap ülkelerini bu tutumlarından vazgeçmeleri çağrısında bulunuldu. 
İsrail-BAE anlaşmasına Arap ülkelerinden Mısır, Bahreyn ve Umman destek vermişti. 

banner341
- Trump anlaşmayı duyurdu, İsrail ve BAE doğruladı
İsrail ile BAE'nin ilişkilerini "tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını önce ABD Başkanı Donald Trump duyurdu.
Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İyi muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullandı.
Donald Trump, İsrail ve BAE arasında yapılan anlaşmaya ilişkin ortak açıklamayı da paylaştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün” değerlendirmesi yaptı.
BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edildi.
BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.
(AA/HA)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belarus’ta Protestocuların Hükümet Binası Önündeki Eylemi Sona Erdi
Belarus’ta Protestocuların Hükümet Binası Önündeki Eylemi Sona Erdi
Belarus’ta Protestocuların Hükümet Binası Önündeki Eylemi Sona Erdi
Belarus’ta Protestocuların Hükümet Binası Önündeki Eylemi Sona Erdi
Bmgk İran'a Yönelik Silah Ambargosunu Uzatmayı Reddetti
Bmgk İran'a Yönelik Silah Ambargosunu Uzatmayı Reddetti
Bmgk İran'a Yönelik Silah Ambargosunu Uzatmayı Reddetti
Bmgk İran'a Yönelik Silah Ambargosunu Uzatmayı Reddetti
Filistin Ulusal Konseyi: Bae'nin İsrail İle Normalleşmesi, Filistin Davasına Açık Bir Saldırı
Filistin Ulusal Konseyi: Bae'nin İsrail İle Normalleşmesi, Filistin Davasına Açık Bir Saldırı
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 14 Milyonu Geçti
Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 14 Milyonu Geçti
Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 14 Milyonu Geçti
Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 14 Milyonu Geçti
Pentagon,
Pentagon, "tanımlanmayan Hava Olayları Görev Gücü" Kurdu
Pentagon,
Pentagon, "tanımlanmayan Hava Olayları Görev Gücü" Kurdu

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim