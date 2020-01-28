Filistin Lideri Abbas Trump\'ın Planını Reddetti: Kudüs Satılık Değildir

FİLİSTİN LİDERİ ABBAS TRUMP'IN PLANINI REDDETTİ: KUDÜS SATILIK DEĞİLDİR

Kudüs, 28 Ocak 20 (TAK): Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planını reddettiklerini açıkladı

Abbas, Trump'ın açıkladığı sözde barış planını eleştirerek, "Başarısız olacak bir komplo. Kudüs satılık değildir" diyerek plana tepki gösterdi.

Ramallah'ta televizyon konuşması yapan Filistinli lider, "Trump ve Netanyahu'ya şunu söylemek istiyorum: Kudüs satılık değildir. Haklarımız satılık değildir. Ve sizin bu anlaşmanız sonunda başarısız olacak bir komplo. Halkımız bunu tarihin çöplüğüne atacaktır" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan'ın bu planı kabul etmesi mümkün değil." diye konuştu.

Gazze Şeridi'ndeki Hamas yönetimi de planı "saçmalık" olarak niteledi.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zühri, "Trump'ın açıklamaları düşmanca ve şiddetli öfkeyle karşılanacak. Trump'ın Kudüs açıklaması saçmalık. Kudüs Filistin toprağı olacak" açıklamasını yaptı.

(AA/BBC/FG)