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Filistin Devlet Başkanı Abbas: "tarihe Kudüs\'ü Satan Veya Vazgeçen Biri Olarak Geçmeyeceğim"

‎İstanbul, 1 Şubat 20 : Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump\'ın

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "tarihe Kudüs\'ü Satan Veya Vazgeçen Biri Olarak Geçmeyeceğim"

‎İstanbul, 1 Şubat 20 : Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump\'ın

01 Şubat 2020 Cumartesi 13:08
Filistin Devlet Başkanı Abbas:

‎İstanbul, 1 Şubat 20 : Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını reddettiğini belirterek, ABD'nin artık Filistin için bir dost ülke olmadığını söyledi.

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Abbas, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği toplantısında yaptığı konuşmada, "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim" ifadesini kullandı.

"İsrail'i 1988'den beri tanıdık. Bunun karşılığında, eski İsrail Başbakanı İzak Rabin de Filistin Kurtuluş Örgütünü Filistin'in meşru temsilcisi olarak kabul etti." diyen Abbas, "ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim." şeklinde konuştu.

(AA/RU/HA)
 

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