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Filistin\'den Pompeo\'ya "antisemitizm" Suçlaması

YAHUDİLER GİBİ FİLİSTİNLİLERİN DE SÂMÎ (SEMİTİC) KAVMİNDEN OLDUĞUNA ATIF YAPAN FİLİSTİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI,

Filistin\'den Pompeo\'ya "antisemitizm" Suçlaması

YAHUDİLER GİBİ FİLİSTİNLİLERİN DE SÂMÎ (SEMİTİC) KAVMİNDEN OLDUĞUNA ATIF YAPAN FİLİSTİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI,

25 Aralık 2019 Çarşamba 08:36
Filistin\'den Pompeo\'ya

YAHUDİLER GİBİ FİLİSTİNLİLERİN DE SÂMÎ (SEMİTİC) KAVMİNDEN OLDUĞUNA ATIF YAPAN FİLİSTİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, "BU TOPRAKLARDA FİLİSTİNLİLERİN HAKKI BULUNDUĞUNU İNKÂR ETMEK ANTİSEMİTİZMDİR" AÇIKLAMASINDA BULUNDU

Ramallah, 25 Aralık 19 : Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria için "Yahudiye ve Samarya Bölgesi" ifadesini kullanan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya tepki göstererek, "antisemitizm" suçlaması yöneltti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'nun Batı Şeria için "Yahudiye ve Samarya Bölgesi" ifadesini kullandığı ve burada artık "yasa dışı" kabul etmedikleri Yahudi yerleşim birimlerinin inşası için çağrıda bulunduğu hatırlatıldı.

Yahudiler gibi Filistinlilerin de Sâmî (Semitic) kavminden olduğuna, iki milletin "Sâmîler" kavramı içine girdiğine atıf yapılan açıklamada, "Bu topraklarda Filistinlilerin hakkı bulunduğunu inkar etmek antisemitizmdir. Binlerce yıllık geçmişi bulunan hakikati yalanlamaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Pompeo'nun ifadelerinin hesap sorulabilirlik imkanları bakımından uluslararası hukuk uzmanlarıyla inceleneceği aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, CSN International radyosuna verdiği röportajda söz konusu ifadeleri kullanmıştı.

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Pompeo, geçen ay yaptığı açıklamada da işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık "yasa dışı" görmediklerini duyurmuştu.

TRUMP'IN SEÇİLMESİNİN ARDINDAN YAHUDİ YERLEŞİM FAALİYETLERİ HIZ KAZANDI

Tel Aviv yönetimi, Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak göreve başladığı 2017'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesine hız verdi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 252, işgal altındaki Doğu Kudüs'te de 13 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Buralarda 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuş ve bütün çabalara rağmen yeniden başlatılamamıştı.

(AA/RU/GÜL)

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