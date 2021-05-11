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Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit edildi

İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

11 Mayıs 2021 Salı 19:30
Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit edildi
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İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dünden bu yana İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucunda şehit ve yaralı sayısının arttığı belirtildi.

Saldırılar sonucunda 10'u çocuk ve bir kadın olmak üzere 28 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 152'ye çıktığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarında yaklaşık 130 bölgeyi hedef aldığı ifade edildi.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

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Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu.

İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsraillinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Son Güncelleme: 11.05.2021 19:48
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