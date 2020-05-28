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Filistin Kurtuluş Örgütü: İsrail ile yapılan anlaşmalara bağlı kalmayacağız

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail ile yapılan anlaşmalara bağlı kalınmayacağını açıkladı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 08:45
Filistin Kurtuluş Örgütü: İsrail ile yapılan anlaşmalara bağlı kalmayacağız
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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" planına ilişkin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın daha önce konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamaya destek verdi.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların iptal edildiği ve bunlara bağlı kalınmayacağı belirtildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 19 Mayıs'ta, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" planına karşı izlenecek yolu görüşmek üzere Filistin'in üst düzey isimleriyle bir araya geldiği toplantıda, İsrail ve ABD ile yapılan güvenlik anlaşmasının da dahil olduğu tüm anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalmayacaklarını ifade etmişti.

Abbas, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları üzerinde bağımsız egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasını öngören iki devletli çözüme bağlı olduklarını vurgulayarak, söz konusu sürecin sadece ABD'nin değil uluslararası ara bulucularla yürütülmesi gerektiğini kaydetmişti.

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İsrail'in "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakan'ı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.

Netanyahu, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhak" planında değişikliğe gitmeyeceklerini söylemişti. 

Anahtar Kelimeler:
Filistin Kurtuluş ÖrgütüFilistin Israil Anlaşmalar
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