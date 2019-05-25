Filistin İsrail'e bağımlılığını azaltacak ilk güneş santralini açmaya hazırlanıyor

Filistin, Eriha kentinde 100 bin metrekare alan üzerine kurulan güneş enerjisi santrali "Nur Eriha" ile enerji konusunda İsrail'e olan bağımlılığını yenilenebilir enerji ile azaltacak.

Elektriğinin çoğunu İsrail’den satın alan Filistin, elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini güneşten karşılayacak ilk güneş enerjisi santralini açmaya hazırlanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Eriha'daki Ağvar bölgesine, Filistin Yatırım Fonunun (PIF) desteğiyle kurulan güneş enerjisi santraliyle, 100 bin metrekarelik alanda, 20 bin güneş paneliyle Filistin'in en büyük ve ilk güneş enerji santralinin yakında faaliyete geçmesi bekleniyor.

PIF Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurulan santralle, elektrikte İsrail'e bağımlılığın azalacağını ve elektrik kaynaklarında çeşitliliğe gidileceğini söyledi.

Mustafa, santralin 7,5 megavatlık kapasiteye sahip olduğunu ve 3 bin 600 evin ihtiyacını karşılayacağını belirterek, "Gelecekte Filistin'deki en büyük güneş enerjisi santrali olacak Nur Tubas olarak adlandırdığımız 9 megavatlık tesisin teknik hazırlıklarını yaptık." diye konuştu.

Nur Eriha santralinin, Nur Filistin projesinin bir parçası olduğu ve bununla 200 megavat güneş enerjisi elde etmeyi planladıkları, buna ek olarak Cenin'de inşasına 2018'de başlanan 450 megavat kapasiteli bir santral daha bulunduğu bilgisini veren Mustafa, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayacak şekilde Filistin'in ihtiyacının bin 380 megavat olduğunu kaydetti.



Filistin Enerji Kurumu Başkanı Zafer Melhem ise elektrik ihtiyacının yüzde 89'unun İsrail'den karşılandığının altını çizerek, geri kalanını ise Mısır, Ürdün ve yerel kaynaklardan sağladıklarını söyledi.Melhem, 200 megavat güneş enerjisinin Filistin'in ihtiyacının yüzde 15 ila 20'sini karşılayacağını ifade ederek, Filistin'de üretilecek her bir enerjinin İsrail'e bağımlılığın önüne geçeceğini belirtti.Elektrik santrallerine ek olarak PIF, Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 2018'de 500 devlet okulunun çatısına güneş enerjisi sistemleri kurarak, 35 megavatlık elektrik üretmeyi hedeflediği projeyi de sürdürüyor.