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Filistin ile İsrail arasındaki ithalat gerilimi sona erdi

Filistin'in, İsrail'den inek ithalatını yasaklamasıyla başlayan, Tel Aviv yönetiminin de buna karşılık Filistin tarım ürünlerinin ihraç ve ithal edilmesini engellemesiyle artan gerilimde taraflar, uzlaştı. 

Filistin ile İsrail arasındaki ithalat gerilimi sona erdi

Filistin'in, İsrail'den inek ithalatını yasaklamasıyla başlayan, Tel Aviv yönetiminin de buna karşılık Filistin tarım ürünlerinin ihraç ve ithal edilmesini engellemesiyle artan gerilimde taraflar, uzlaştı. 

20 Şubat 2020 Perşembe 09:49
Filistin ile İsrail arasındaki ithalat gerilimi sona erdi
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Filistin Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tel Aviv yönetimi, Filistin tarım ürünlerinin İsrail'e ithalatına ve başka ülkelere ihracatına getirdiği yasağı kaldırdı. 

İsrail ayrıca Filistin'in doğrudan başka ülkelerden canlı hayvan ithal etmesine izin vereceğini taahhüt etti. 

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Buna karşılık Filistin, İsrail'den inek ithalatına getirdiği yasağı kaldırma kararı aldı. 

Filistin, Eylül 2019'da İsrail'e bağımlığını azaltmak için bu ülkeden inek ithalatını yasaklamıştı. 

Bunun üzerine İsrail Savunma Bakanı NaftaliBennett de bu ay başında Filistin'in tarım ürünlerinin İsrail'e ithalatına ve başka ülkelere ihracatına yasak getirmişti. 

İşgal nedeniyle Filistin hem ihracat hem de ithalatta İsrail'den izin alma yükümlülüğü bulunuyor.
 

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Son Güncelleme: 20.02.2020 13:47
Anahtar Kelimeler:
Filistin Ile İsrail Arasındaki Ithalat Gerilimi
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