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Filistin Dışişlerinden “Çocuklara Uluslararası Koruma Sağlanması“ Çağrısı

Filistin Dışişlerinden "çocuklara Uluslararası Koruma Sağlanması" Çağrısı

22 Kasım 2022 Salı 09:15
Filistin Dışişlerinden “Çocuklara Uluslararası Koruma Sağlanması“ Çağrısı

 Filistin Dışişleri Bakanlığı, Filistinli çocukların İsrail tarafından maruz kaldığı şiddeti sert bir şekilde kınayarak "çocuklara uluslararası koruma sağlanması" çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Harem-i İbrahim Camisi ve çevresinde taşkınlık yaparak Filistinlilere ve bu kişilerin evleri, dükkanları ile araçlarına saldırdığı hatırlatıldı.

Küçük yaştaki Filistinli Yezen er-Racebi'nin de El Halil'de Yahudi yerleşimcilerce darbedilerek yüzünden yaralanmasının şiddetle kınandığı açıklamada, Filistinli çocuklara yönelik devam eden suçlardan tümüyle İsrail hükûmetinin sorumlu olduğu ifade edildi.

"Çocuklara uluslararası koruma sağlanması" çağrısında bulunulan açıklamada, "Racebi'ye yapılan bu saldırının, Filistinli çocukları öldürmeyi, onları yaşam hakkından mahrum etmeyi amaçlayan resmi bir İsrail politikası olduğuna" işaret edildi.

Uluslararası, yerel ve İsrailli insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre, İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin, Filistinli çocukları hedef aldığına ve Filistinliler için umut verici bir gelecek inşa etme yeteneklerini ortadan kaldırmayı amaçladığına" dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İşgal güçleri, 1967 yılından bu yana 50 bin çocuğu gözaltına aldı. Bunlardan yaklaşık 160'ı hala işgal cezaevlerinde tutuluyor. Ahmed Manasıra'nın da arasında olduğu bu çocuklar psikolojik ve fiziksel şiddet, aşağılama ve baskının en ağır şekline maruz kalıyorlar."

Çocukları Savunmak İçin Uluslararası Hareketin verilerine de yer verilen Bakanlık açıklamasında 2022'nin başından bu yana 49 çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı. Eylül 2020'den bugüne değin 2 bin 240 çocuğun yaşamını yitirdiği, binlercesinin yaralandığına işaret edildi.

Racebi, Batı Şeria'nın El Halil kentinde 20 Kasım'da Yahudi yerleşimcilerce ağır bir şekilde darbedilmişti. Yüzünden yaralanan çocuk, Aliye Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Medyada yer alan görüntülerde, Filistinli çocuğun yüzünden ağır darbeler aldığı görülüyordu.

- Bakanlıktan 18 yaşındaki Filistinlinin öldürülmesine tepki

Bakanlık ayrıca İsrail güçlerinin Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında lise öğrencisi Filistinli Mahmud Abdulcelil es-Saadi'nin (18) öldürülmesini kınayarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) konuya ilişkin sorumluluğunu üstlenmesini istedi.

Açıklamada, "İsrail güçleri tarafından işlenen bu suçun Filistin halkı aleyhinde neredeyse her gün gerçekleştirilen öldürmelerin bir parçası olduğu" vurgulandı.

İsrail hükûmetinin olaydan doğrudan ve tamamen sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası toplumdan Filistin halkı için koruma sağlanmasını istedi.

Bakanlık ayrıca UCM'ye İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin işlediği suçlara ilişkin ivedilikle soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında Filistinli Saadi'nin karnına kurşun isabet etmesi nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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Son Güncelleme: 22.11.2022 09:18
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