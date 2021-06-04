Filistin Direniş Güçleri, Gazze'de İsrail İha'larına ateş açtı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail İHA'ları gece geç saatlerde Gazze kentinin doğusunda Ez-Zeytun, Eş-Şucaiyye ve Et-Tuffah, batısında Eş-Şati, Tel el-Heva ve Er-Rimal mahalleleri ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya, Beyt Lahiya ve El-Kerame mahalleleri üzerinde alçak irtifada uçtu.
Gazze kenti çevresinde söz konusu İHA'lara yoğun ateş açıldığı ifade edildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail İHA'ları gece geç saatlerde Gazze kentinin doğusunda Ez-Zeytun, Eş-Şucaiyye ve Et-Tuffah, batısında Eş-Şati, Tel el-Heva ve Er-Rimal mahalleleri ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya, Beyt Lahiya ve El-Kerame mahalleleri üzerinde alçak irtifada uçtu.