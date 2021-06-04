Filistin Direniş Güçleri, Gazze'de İsrail İha'larına ateş açtı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail İHA'ları gece geç saatlerde Gazze kentinin doğusunda Ez-Zeytun, Eş-Şucaiyye ve Et-Tuffah, batısında Eş-Şati, Tel el-Heva ve Er-Rimal mahalleleri ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya, Beyt Lahiya ve El-Kerame mahalleleri üzerinde alçak irtifada uçtu.

Gazze kenti çevresinde söz konusu İHA'lara yoğun ateş açıldığı ifade edildi.





