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Filistin Direniş Güçleri, Gazze'de İsrail İha'larına ateş açtı

Filistin direniş güçlerinin, Gazze'nin farklı bölgelerinde alçak irtifada uçan İsrail insansız hava araçlarına (İHA) ateş açtığı belirtildi.

04 Haziran 2021 Cuma 09:30
Filistin Direniş Güçleri, Gazze'de İsrail İha'larına ateş açtı
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail İHA'ları gece geç saatlerde Gazze kentinin doğusunda Ez-Zeytun, Eş-Şucaiyye ve Et-Tuffah, batısında Eş-Şati, Tel el-Heva ve Er-Rimal mahalleleri ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya, Beyt Lahiya ve El-Kerame mahalleleri üzerinde alçak irtifada uçtu.
Gazze kenti çevresinde söz konusu İHA'lara yoğun ateş açıldığı ifade edildi.

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İsmini vermek istemeyen bir güvenlik görevlisi ise yaklaşık 10 İHA'nın özellikle swŞucaiyye Mahallesi'nde alışılmadık bir şekilde alçak irtifada uçtuğunu ve bu İHA'ların düşürülmesi için ateş açıldığını söyledi.

 

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Son Güncelleme: 04.06.2021 10:34
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