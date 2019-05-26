Filistin'den “İsrail'i tanımaya devam edemeyiz“ açıklaması

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, "İsrail bizi tanımazken biz onu tanımaya devam edemeyiz." dedi.

Iştiyye'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde iftara katıldı.

Iştiyye, yaptığı konuşmada, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Merkezi Konsey ve Filistin Ulusal Konseyin, İsrail'le imzalanan tüm anlaşmaları yeniden gözden geçireceğini belirterek "İsrail bizi tanımazken biz onu tanımaya devam edemeyiz." diye konuştu.

Iştiyye ayrıca ülke dışında ikamet eden Filistinlilere dönmeleri ve ülkelerinde yatırım yapmaları çağrısında bulunarak kendilerine gereken tüm kolaylıkların sağlanacağını ifade etti.

Filistin Merkez Konseyi, Ekim 2018'de FKÖ ile Filistin yönetiminin, Tel Aviv'in, 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanıyıncaya kadar İsrail'i tanımaları ve İsrail ile yapılan tüm anlaşmalara bağlı kalma yükümlülüğünü sona erdirdiğini açıklamıştı.