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Filistin'den BMGK'ya çifte standart tepkisi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, BMKY'yı çifte standart politikasından vazgeçmeye ve işlediği ihlallerden ötürü İsrail'i sorumlu tutmaya çağırdı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 09:01
Filistin'den BMGK'ya çifte standart tepkisi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), uluslararası meselelerde çifte standart politikasından vazgeçmesi, uluslararası kararları uygulaması ve bu kararları çiğneyen İsrail'den hesap sorması gerekiyor" denildi.

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Açıklamada, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudilere ait 70'i aşkın küçük yerleşim birimini yasal hale getirmek ve bunları diğer büyük yerleşim birimleriyle birleştirecek altyapıyı hazırlamak için büyük meblağlar tahsis ettiği belirtildi.

Başta El Halil'de yaşananlar olmak üzere Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere dönük provokatif saldırılarını kınayan Bakanlık, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi bırakmasına kısa süre kala yerleşim birimleri inşaatındaki artışın büyük bir tehlike oluşturduğu uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
FilistinBMGKçifte StandartFilistin Tepki
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