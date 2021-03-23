Filistin'den BM'ye mektup

Filistin resmi haber ajansına (WAFA) göre Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield'e ve BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a birer mektup yolladı.

Mansur mektubunda, "İsrail Filistinli sivillere karşı yaralama, sakatlama ve öldürme eylemlerini sürdürüyor" ifadelerine yer verirken, Batı Şeria'nın Nablus kenti doğusundaki Beyt Decin köyünde gayrimeşru yerleşimlere karşı düzenlenen yürüyüşe müdahale sırasında Filistinli Atıf Hanayşe'nin İsrail ordusunun kurşunuyla şehit düştüğüne dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) raporuna atfen Mansur mektubunda, Şubat 2021'de işgal güçlerinin 153 Filistinliye ait taşınmazı yıktığı ya da işgal ettiğini, böylece aralarında 172 çocuğun olduğu 305 kişinin sokağa atıldığını ve bu nedenle 435 kişinin de yaşam şartlarının zarar gördüğüne işaret edildiğini kaydetti.

Mansur, uluslararası toplumun uluslararası hukuka uygun sorumluluklarını yerine getirmesi için acilen çalışma çağrısında bulundu.