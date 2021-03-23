banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bize ne oluyor anlamadım!
Bize ne oluyor anlamadım!
Girne hastanesi rant mı hizmet mi?
Girne hastanesi rant mı hizmet...
Pilli’nin özrü kabahatinden büyük!
Pilli’nin özrü kabahatinden büyük!
Devletin emekçiliğinden sermayenin işçiliğine hekim olmak…
Devletin emekçiliğinden sermayenin işçiliğine hekim...
banner376

Filistin'den BM'ye mektup

Filistin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlardan dolayı cezadan kurtulmasına bir son vermenin" zamanının geldiğini duyurdu.

23 Mart 2021 Salı 10:30
Filistin'den BM'ye mektup
banner337

Filistin resmi haber ajansına (WAFA) göre Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield'e ve BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a birer mektup yolladı.

banner341
Mansur mektubunda, "İsrail Filistinli sivillere karşı yaralama, sakatlama ve öldürme eylemlerini sürdürüyor" ifadelerine yer verirken, Batı Şeria'nın Nablus kenti doğusundaki Beyt Decin köyünde gayrimeşru yerleşimlere karşı düzenlenen yürüyüşe müdahale sırasında Filistinli Atıf Hanayşe'nin İsrail ordusunun kurşunuyla şehit düştüğüne dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) raporuna atfen Mansur mektubunda, Şubat 2021'de işgal güçlerinin 153 Filistinliye ait taşınmazı yıktığı ya da işgal ettiğini, böylece aralarında 172 çocuğun olduğu 305 kişinin sokağa atıldığını ve bu nedenle 435 kişinin de yaşam şartlarının zarar gördüğüne işaret edildiğini kaydetti.

Mansur, uluslararası toplumun uluslararası hukuka uygun sorumluluklarını yerine getirmesi için acilen çalışma çağrısında bulundu.  

banner360
Anahtar Kelimeler:
FilistinBmMektup
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de seyahat yasağı uzatılabilir
İngiltere'de seyahat yasağı uzatılabilir
Almanya'da koronavirüs tedbirleri uzatıldı
Almanya'da koronavirüs tedbirleri uzatıldı
ABD'de silahlı saldırı: 10 ölü
ABD'de silahlı saldırı: 10 ölü
UNESCO, BM Su Kalkınma Raporu'nu açıkladı
UNESCO, BM Su Kalkınma Raporu'nu açıkladı
Borrell: "Türkiye ile en iyi ilişkileri geliştirmek istiyoruz"
Borrell: "Türkiye ile en iyi ilişkileri geliştirmek istiyoruz"
Coronavac aşısının çocuklarda etkili ve güvenli olduğu belirtildi
Coronavac aşısının çocuklarda etkili ve güvenli olduğu belirtildi
Mısır ve Fransa'dan ortak tatbikat
Mısır ve Fransa'dan ortak tatbikat
Nijerya'da 60 milyondan fazla kişi temiz suya erişemiyor
Nijerya'da 60 milyondan fazla kişi temiz suya erişemiyor
AB'den Çin'e yaptırım kararı
AB'den Çin'e yaptırım kararı
Tayvan'da iki savaş uçağı havada çarpıştı
Tayvan'da iki savaş uçağı havada çarpıştı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim