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Filistin'de Kovid-19 Kaynaklı Vaka Sayısı 42 Bini Aştı

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276’ya, vaka sayısı da 42 bin 379’a yükseldi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 16:48
Filistin'de Kovid-19 Kaynaklı Vaka Sayısı 42 Bini Aştı
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 Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276’ya, vaka sayısı da 42 bin 379’a yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 15 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 276'ya yükseldiği belirtildi.
Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 963 kişide daha virüs tespit edildiği aktarılan açıklamada, böylece toplam vaka sayısının 42 bin 379 olduğu kaydedildi.
Açıklamada ayrıca 29 bin 583 kişinin iyileştiği vurgulanırken, işgal altındaki Doğu Kudüs’te vaka sayılarında hızlı bir artış gözlendiğine işaret edildi.
FİLİSTİN'DE İKİNCİ DALGA
Kovid-19 salgınında ilk dalganın nisan ayında yaşandığı Filistin'de, ikinci dalga daha sert geçiyor.

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İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka 39 olurken, bu sayı ikinci dalgada 1000'e yaklaştı.
Ülkede mayıs ayında 43'e kadar düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki artışla 42 bini aştı.
İSRAİL CEZAEVLERİNDEKİ TUTUKLULARDA DA VAKA SAYISI ARTIYOR
Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistinli Esirler Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail cezaevlerinde bulunan tutuklulardan İyad Ebu Heşheş adlı bir Filistinlinin de Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, bu vakayla Kovid-19 bulaşan tutuklu sayısının 31'e yükseldiği kaydedildi.
İsrail hapishanelerinde 365'i idari tutuklu, 160'ı çocuk, 41'i kadın olmak üzere 4 bin 700 Filistinli tutuklu bulunuyor.
 

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Son Güncelleme: 16.09.2020 17:06
Anahtar Kelimeler:
Filistin
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