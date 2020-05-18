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Filistin asıllı vekillerden Netanyahu'ya tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimcilerin işgallerine devam edeceğini açıkladı. İsrail meclisindeki Filistin asıllı vekiller, Netanyahu'ya tepki gösterdi.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:30
Filistin asıllı vekillerden Netanyahu'ya tepki
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İsrail’de 2019 yılı Nisan ayından beri yapılan üç seçimin sonunda hükümet kurulabildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve en yakın rakibi Beni Gantz koalisyona gitti. 

Netanyahu İsrail meclisi Knesset'te yemin ederken, Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimcilerin işgallerine devam edeceğini açıkladı.

İsrail meclisindeki Filistin asıllı vekiller, Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Filistin asıllı İsrail milletvekili Yusuf Caberin, Netanyahu'nun yeni hükümetini "ırkçı" olarak nitelendirdi.

Yusuf Caberin İsrail meclisinde bağırarak, İsrail işgali sürerken barışın mümkün olamayacağını söyledi.

Netanyahu 1,5 yıl sonra görevini devredecek

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Koalisyon hükümetinde, Netanyahu’nun partisi Likud dahil beş parti bulunuyor.

Netanyahu ile en yakın rakibi Beni Gantz 3 yıl içerisinde başbakanlık görevini dönüşümlü olarak yürütecek.

Binyamin Netanyahu bir buçuk yıl sonra başbakanlık görevini Beni Gantz'a devredecek.

İsrail'in yeni koalisyon hükumetinin gündeminde Filistin topraklarını ilhak etme yer alıyor.

Netanyahu yolsuzluk davası öncesi hükümeti kurmayı başardı

İsrail Yüksek Mahkemesi 2 hafta önce Netanyahu'nun rüşvet, sahtekarlık ve güvenin ihlali iddiasıyla hakkında davalar bulunsa bile hükümet kurabileceğine hükmetmişti.

Netanyahu böylece 24 Mayıs'ta başlaması planlanan yolsuzluk davası öncesinde, hükümeti kurmayı başardı.

İsrail kurulduğu günden bu yana genelde koalisyon hükümetleri ile yönetiliyor. 

Son Güncelleme: 18.05.2020 10:53
Anahtar Kelimeler:
Filistinli VekillerNetanyahu Tepki
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