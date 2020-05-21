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Filistin, ABD ve İsrail ile ilişkileri kesiyor

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail ve ABD ile ilişkilerin kesilmesine ilişkin aldığı kararların hayata geçirilmesi talimatı verdi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 09:15
Filistin, ABD ve İsrail ile ilişkileri kesiyor
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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Iştiyye, akşam saatlerinde gerçekleşen olağanüstü kabine toplantısında tüm bakanlıklara Abbas'ın aldığı kararlara ilişkin fiili adımlar atma ve acil tedbirler alma talimatı verdi.

Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Iştiyye, başkanlık ettiği hükümetin, Abbas'ın ABD ve İsrail ile imzalanan tüm anlaşmaların feshedilmesiyle ilgili kararını desteklediğini vurguladı.

Filistin topraklarının ilhakının imzalanan anlaşmaların çiğnenmesi ve bölgesel ve uluslararası güvenliğin tehdit edilmesi anlamına geldiğini vurgulayan Iştiyye, ilhakın, Filistin devletinin kurulmaması için sistematik bir şekilde çalışan İsrail'deki koalisyon hükümetinin programını yansıttığını kaydetti.

Iştiyye, uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirme ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlama çağrısı yaptı.

Filistin'in üst düzey yetkilileriyle İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planlarına karşı atılacak adımları görüşmek üzere önceki akşam Ramallah'ta bir araya gelen Abbas, toplantıda yaptığı konuşmada, güvenlik anlaşmaları da dahil olmak üzere, İsrail ve ABD ile yapılan anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalınmayacağını duyurmuştu.  

Hamas: İsrail tehlikesine karşı kapsamlı plan hazırlanmalı

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Her yıl ramazan ayının son cuma gününe denk gelen "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin yaptığı konuşma Hamas'ın internet sitesinde yayınlandı.

Heniyye, konuşmasında, "İslam ümmeti olarak, davamıza ve Kudüs'ümüze saldıran bu tehlikeye karşı bir strateji ve kapsamlı plana ihtiyacımız var." dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, "Bugün, özellikle yeni İsrail hükümetinin, Batı Şeria topraklarının yüzde 30 ila 40'ından fazlasını ilhak etme ve Kudüs'ü tamamen ele geçirme stratejisini benimsemesi ve Mescid-i Aksa'nın simasını değiştirmeye çalışmalarından dolayı büyük ve tehlikeli bir meydan okumayla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Kudüs'ün en tehlikeli tehditleri ve aşamaları yaşadığını kaydeden Heniyye, "Biz, ABD ve İsrail'in, Filistin sorununun tasfiyesine ve özünde Kudüs'e odaklanan, Yüzyılın Anlaşması adı verilen sözde Orta Doğu barış planının uygulanmasıyla ilgili konuşmalarını takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmenin vaktinin geldiğini söylemişti.

Anahtar Kelimeler:
FilistinABDİsrail
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