Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101729
ALTIN
228.176
DOLAR
5.3025
STERLİN
6.8639
EURO
5.9989
Sağanak yağmur geliyor
HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK
Trafik kazaları...
Trafik kazaları...
Bulut ağır cezaya havale!
BULUT AĞIR CEZAYA HAVALE!
Girne’de ev yangını
GİRNE’DE EV YANGINI
banner282
Flaş Haber
Bulut ağır cezaya havale!
Kapat

Filipinler'deki kızamık salgını

ÜLKE GENELİNDE YIL BAŞINDAN BU YANA KIZAMIK SALGININDA 136 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Filipinler'deki kızamık salgını

ÜLKE GENELİNDE YIL BAŞINDAN BU YANA KIZAMIK SALGININDA 136 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:12
Filipinler'deki kızamık salgını

ÜLKE GENELİNDE YIL BAŞINDAN BU YANA KIZAMIK SALGININDA 136 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Manila, 18 Şubat 19 : Filipinler'de görülen kızamık salgınında yıl başından bu yana 136 kişi hayatını kaybetti.
Filipinler Sağlık Bakanı Francisco Duque, ülke genelinde kızamık salgını nedeniyle bu yıl 136 kişinin hayatını kaybettiğini, yıl başından bu yana görülen vaka sayısının da 8 bin 400 olduğunu belirtti.
Salgına bağlı ölümlerin en fazla başkent Manila ve çevresindeki yerleşim yerlerinde görüldüğünü ifade eden Duque, salgının devam etmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.
Devlet Başkanı RodrigoDuterte, salgının ölümcül komplikasyonlarına karşı uyararak, ebeveynlere, çocuklarına kızamık aşısı yaptırmaları çağrısında bulundu.
Ülkede kızamık aşısı olmayan yaklaşık 2,4 milyon çocuğun risk grubunda olduğu ifade edilmişti.
Ateş, halsizlik, öksürük, burunda akıntı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonu, ishal, zatürre, beyin hasarının yanında ölüme de neden olabiliyor.
(AA/ÖZ/ŞEB)

Son Güncelleme: 18.02.2019 19:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sibirya kurtlarının, İngiltere’deki geleneksel yarışları yine nefes kesiyor
Sibirya kurtlarının, İngiltere’deki geleneksel yarışları yine nefes kesiyor
Bolivya'da otobüsle kamyon çarpıştı: 22 ölü
Bolivya'da otobüsle kamyon çarpıştı: 22 ölü
İngiltere Kuzey Kutbu'nda askeri varlığını artıracak
İngiltere Kuzey Kutbu'nda askeri varlığını artıracak
AP'den seçim anketi: Liberaller ve milliyetçiler oylarını artıracak, iki dev parti kan kaybedecek
AP'den seçim anketi: Liberaller ve milliyetçiler oylarını artıracak, iki dev parti kan kaybedecek
THY uçağında bir Afgan'ın sınır dışı edilmesini engellemeye çalışan İsveçli genç kıza para cezası
THY uçağında bir Afgan'ın sınır dışı edilmesini engellemeye çalışan İsveçli genç kıza para cezası
Maldivler'in eski devlet başkanı tutuklu yargılanacak
Maldivler'in eski devlet başkanı tutuklu yargılanacak
Meksika'da gazeteci cinayeti
Meksika'da gazeteci cinayeti
XV. yüzyıl havasında festival: Venedik'te karnaval başlıyor
XV. yüzyıl havasında festival: Venedik'te karnaval başlıyor
İdlib'de bombalı araç saldırısı: En az 15 kişi öldü
İdlib'de bombalı araç saldırısı: En az 15 kişi öldü
Esad: "Müslüman Kardeşler'in Erdoğan'ı ABD'nin paralı bir askeri"
Esad: "Müslüman Kardeşler'in Erdoğan'ı ABD'nin paralı bir askeri"

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim