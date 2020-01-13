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Filipinler\'deki Taal Yanardağı\'nda İkinci Patlama

Ankara, 13 Ocak 20 : Filipinler\'in başkenti Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı\'nda dünün ardından bu sabah ikinci patlama meydana geldi.

Filipinler\'deki Taal Yanardağı\'nda İkinci Patlama

Ankara, 13 Ocak 20 : Filipinler\'in başkenti Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı\'nda dünün ardından bu sabah ikinci patlama meydana geldi.

13 Ocak 2020 Pazartesi 13:44
Filipinler\'deki Taal Yanardağı\'nda İkinci Patlama

Ankara, 13 Ocak 20 : Filipinler'in başkenti Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı'nda dünün ardından bu sabah ikinci patlama meydana geldi.

Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamada, Batangas eyaletindeki yanardağda bugün yerel saatle 09.19'da patlama yaşandığı bildirildi.

Yanardağ çevresinde dünkü patlamadan bu yana toplam 75 volkanik deprem kaydedildi. Yanardağdan çıkan küllerin 100 kilometre kuzeye yayıldığı ve başkent Manila'nın güneyinde görüş alanını etkilediği ifade edildi.

Patlamanın ardından can veya mal kaybının yaşanmadığı Taal Yanardağı bölgesinde yaşayan 8 bin kişi tahliye edildi.

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Manila Uluslararası Havalimanı'ndaki iç ve dış hat uçuşları da patlama nedeniyle geçici süreliğine ertelendi. Havalimanından şimdiye kadar toplam 240 uçuşun iptal edildiği bildirildi. 

Bu arada yanardağ bu sabah lav püskürtmeye başlarken, yetkililer, volkana 17 kilometre yakın yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon kişiden bölgeden ayrılmalarını istedi. 

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü saatler veya günler içinde tehlikeli bir patlamanın meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Dünyanın en küçük yanardağı Taal, Filipinler'de 10'dan fazla aktif volkandan biri. Ülke, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

(AA/RU/ÖK)
 

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