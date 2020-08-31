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Filipinler\'de Silahlı Kişiler Motosikletli Gruba Ateş Açtı: 9 Ölü

Ankara, 31 Ağustos 20 : Filipinler\'in güneyindeki Cotabato bölgesine bağlı Kabacan şehrinde silahlı kişilerin motosikletli bir gruba ateş açması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi. 

31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:29
Filipinler\'de Silahlı Kişiler Motosikletli Gruba Ateş Açtı: 9 Ölü
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Ankara, 31 Ağustos 20 : Filipinler'in güneyindeki Cotabato bölgesine bağlı Kabacan şehrinde silahlı kişilerin motosikletli bir gruba ateş açması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi. 
Filipinler polisinden yapılan açıklamada, kent merkezinde motosikletli bir grubun durdurularak yaylım ateşine tutulduğu bildirildi.
Olayda çoğunluğu Müslüman çiftçilerden oluşan gruptan 8 kişinin olay yerinde, 1 kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Emniyet yetkilileri, saldırının bir terör eylemi olduğunu düşünmediklerini, yerel anlaşmazlıktan kaynaklanan bir çatışma olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

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Mindanao Adası içinde yer alan ve bazı yerleşimleri Moro Kurutuluş Ordusunun Filipinler hükümetiyle yaptığı anlaşmanın ardından Bangsamoro Özerk Yönetimi sınırlarında kalan Cotabato, yakın tarihte terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf ve bazı küçük silahlı grupların eylemlerine sahne olmuştu.
Bangsamoro Özerk Yönetiminden yapılan açıklamada, saldırı kınanarak olayın soruşturulması için Filipinli yetkililere her türlü yardımın sağlanacağı kaydedildi.
(AA/AK/HÖ)
 

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