Filipinler\'de Silahlı Kişiler Motosikletli Gruba Ateş Açtı: 9 Ölü

Ankara, 31 Ağustos 20 : Filipinler'in güneyindeki Cotabato bölgesine bağlı Kabacan şehrinde silahlı kişilerin motosikletli bir gruba ateş açması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.
Filipinler polisinden yapılan açıklamada, kent merkezinde motosikletli bir grubun durdurularak yaylım ateşine tutulduğu bildirildi.
Olayda çoğunluğu Müslüman çiftçilerden oluşan gruptan 8 kişinin olay yerinde, 1 kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Emniyet yetkilileri, saldırının bir terör eylemi olduğunu düşünmediklerini, yerel anlaşmazlıktan kaynaklanan bir çatışma olduğunun tahmin edildiğini söyledi.
Bangsamoro Özerk Yönetiminden yapılan açıklamada, saldırı kınanarak olayın soruşturulması için Filipinli yetkililere her türlü yardımın sağlanacağı kaydedildi.
(AA/AK/HÖ)