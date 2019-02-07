Filipinler\'de Kızamık Salgını

BAŞKENT MANİLA\'DA 1-19 OCAK DÖNEMİNDE 196 KIZAMIK VAKASI TESPİT EDİLDİ ÇOĞU ÇOCUK YAKLAŞIK 50 KİŞİNİN KIZAMIKTAN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRTİLDİAnkara, 7 Şubat 19 : Filipinler\'in başkenti Manila\'da kızamık salgınının baş gösterdiği belirtildi.BBC\'nin haberine göre, Sağlık Bakanlığı yetkilileri 1-19 Ocak tarihlerinde196 kızamık vakası görüldüğünü, geçen yıl aynı dönemde bu sayının sadece 20 olduğunu dile getirdi.Yetkililer, çoğu çocuk yaklaşık 50 kişinin kızamıktan yaşamını yitirdiğini...

BAŞKENT MANİLA\'DA 1-19 OCAK DÖNEMİNDE 196 KIZAMIK VAKASI TESPİT EDİLDİ

ÇOĞU ÇOCUK YAKLAŞIK 50 KİŞİNİN KIZAMIKTAN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRTİLDİ



Ankara, 7 Şubat 19 : Filipinler\'in başkenti Manila\'da kızamık salgınının baş gösterdiği belirtildi.

BBC\'nin haberine göre, Sağlık Bakanlığı yetkilileri 1-19 Ocak tarihlerinde196 kızamık vakası görüldüğünü, geçen yıl aynı dönemde bu sayının sadece 20 olduğunu dile getirdi.

Yetkililer, çoğu çocuk yaklaşık 50 kişinin kızamıktan yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Ülkede kızamık aşısı olmayan yaklaşık 2,4 milyon çocuğun risk grubunda olduğu ifade edildi.

Son haftalarda artan kızamık vakaları nedeniyle ebeveynlerin konuyla ilgili daha dikkatli olmaları istendi.

Ateş, halsizlik, öksürük, burunda akıntı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonu, ishal, zatürre, beyin hasarı ve ölüm gibi komplikasyonlara yol açabiliyor.

(AA/AK/HÖ)

