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Filipinler\'de Çatışma

EBU SEYYAF ÖRGÜTÜ İLE ASKERLER ARASINDA ÇIKAN ÇATIŞMADA 3 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Filipinler\'de Çatışma

EBU SEYYAF ÖRGÜTÜ İLE ASKERLER ARASINDA ÇIKAN ÇATIŞMADA 3 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ

03 Şubat 2019 Pazar 14:53
Filipinler\'de Çatışma

EBU SEYYAF ÖRGÜTÜ İLE ASKERLER ARASINDA ÇIKAN ÇATIŞMADA 3 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ

ÇATIŞMADA 5 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Ankara, 3 Şubat 19 : Filipinler\'in güneyinde terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütü üyeleriyle askerler arasında çıkan çatışmada üç militanın öldürüldüğü, beş askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

South China Morning Post\'ta yer alan habere göre, Albay Gerry Besana, yaptığı açıklamada, Sulu\'da çıkan çatışmada beş askerin hayatını kaybettiğini, üç Ebu Seyyaf militanının öldürüldüğünü söyledi.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991\'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. 

Örgüt, Mindanao ve Sulu\'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler\'in güneyinde şiddete başvuruyor.

(AA/RU/GÜL) 

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