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Filipinler\'de Askeri Helikopterin Düşmesi Sonucu 4 Görevli Yaşamını Yitirdi

Ankara, 16 Eylül 20 : Filipinler Hava Kuvvetlerine ait helikopterin ülkenin güney Basilian Adası\'nda düşmesi sonucu araçta bulunan 4 görevli hayatını kaybetti.

16 Eylül 2020 Çarşamba 18:59
Filipinler\'de Askeri Helikopterin Düşmesi Sonucu 4 Görevli Yaşamını Yitirdi
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Ankara, 16 Eylül 20 : Filipinler Hava Kuvvetlerine ait helikopterin ülkenin güney Basilian Adası'nda düşmesi sonucu araçta bulunan 4 görevli hayatını kaybetti.
Filipinler’de ordu, güney adalarında meydana gelen intihar saldırısında yaralanan askerleri taşımak için Güney Zamboanga kentinden Sulu eyaletine gitmekte olan, Hava Kuvvetleri ait Sikorsky S-76A model helikopterin Basilan Adası'nda düştüğünü duyurdu.
Yağışlı havada meydana gelen kazada helikopterdeki iki pilot ve diğer iki görevli yaşamını yitirdi.
Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yarbay Aristides Galang, askeri helikopterin Ebu Seyyaf'ın sorumlu tutulduğu 24 Ağustos saldırısında yaralanan askerleri Jolo kasabasından nakletmek için havalandığını belirtti.

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Filipinler'in güneyindeki Sulu eyaletine bağlı Jolo'da geçen ay bir saat arayla düzenlenen bombalı saldırılarda, aralarında askerlerin de bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 75 kişi ise yaralanmıştı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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