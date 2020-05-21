Filipinler’de 213, Tayland’da 3 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi

Ankara, 21 Mayıs 20 : Asya ülkelerinden Filipinler’de 213, Tayland’da 3 yeni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası saptandı.

Filipinler Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 213 vaka saptandı, 4 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede son rakamlarla toplam vaka sayısı 13 bin 434’e, ölü sayısı 846’ya yükseldi.

Diğer yandan Tayland'da 3 yeni vaka tespit edilirken, yeni can kaybı olmadığı bildirildi.

Söz konusu vakaların Filipinler’den Tayland’da dönen 3 kişide tespit edildiği ifade edildi.

Ülkedeki vaka sayısı 3 bin 37’ye yükselirken, bugüne kadar 56 kişi yaşamını yitirdi.



TAYLAND’DA OHAL'İN UZATILMASI GÜNDEMDETayland Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Gen Somsak Rungsita, olağanüstü halin (OHAL) 31 Haziran’a kadar uzatılacağını açıkladı.OHAL hükümete sokağa çıkma yasağı, basına sansür, toplantıları dağıtma ve gerekli durumlarda asker konuşlandırma gibi yetkiler tanıyor.Tayland'da Kovid-19 ile mücadele gerekçesiyle 24 Mart'ta 1 ay süreliğine OHAL ilan edilmişti.(AA/ÖZ/FEZ)