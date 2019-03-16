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Filipinler ordusu: IŞİD'in bir kolunu çökertmiş olabiliriz

Filipinler ordusu: IŞİD'in bir kolunu çökertmiş olabiliriz

16 Mart 2019 Cumartesi 10:22
Filipinler ordusu: IŞİD'in bir kolunu çökertmiş olabiliriz

Filipinler ordusu, Irak-Şam İslam Devleti (IŞID) ile bağlantılı bir örgütün tamamen etkisiz hale getirilmiş olabileceğini duyurdu.

Ordu, geçen haftaki çatışmalarda öldürülen 4 militandan birinin, Devleti İslamiye adlı örgütün ele başı Ebu Dar olup olmadığını araştırıyor. Güvenlik güçlerine göre Ebu Dar'ın öldürülmesi, IŞİD'e biat eden grubun tamamen çökertildiği anlamına gelecek.

Perşembe günü Lanao del Sur bölgesinde militanlarla ordu güçleri arasında yaşanan çatışmada 4 asker de yaşamını yitirmişti.

IŞİD'in diğer kolları ile birlikte, Mindanao adasındaki Marawi kentinin güneyini 2017 ele geçiren örgütün bir önceki lideri, hava ve karadan düzenlenen operasyonda öldürülmüş, kent 5 aylık işgalin ardından geri alınmıştı.

Ebu Dar adlı ele başının öldürülmüş olmasının güvenliğin kırılgan olduğu dönemde kaydedilen ilerleme olarak görülmesi muhtemel.

Ocak ayında, Müslüman Moro halkına geniş kapsamlı özerklik sağlanmasını öngören yasanın referanduma sunulmasının hemen ardından, bir kiliseye düzenlenen saldırıda en az 22 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıyı IŞİD örgütü üstlenmişti.

Anahtar Kelimeler:
Filipinler Ordusu ışid
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