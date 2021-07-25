banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
116'sı yerel 139 pozitif vaka
116'sı yerel 139 pozitif vaka
Büyük çıkar çatışması
Büyük çıkar çatışması
Kızımın kedisi öldü…
Kızımın kedisi öldü…
Hani bu memleket bizimdi!
Hani bu memleket bizimdi!
banner376
Flaş Haber
2 araç çarpıştı!
Kapat

Filipinler'de muson yağmurları sele yol açtı, binlerce kişi evlerini boşalttı

Filipinler'de günlerce süren muson yağmurları su baskınlarına neden oldu. Sel felaketi sebebiyle binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

25 Temmuz 2021 Pazar 08:20
Filipinler'de muson yağmurları sele yol açtı, binlerce kişi evlerini boşalttı

Başkent Manila ve çevre illerde binlerce kişi su basan yerleşim yerlerinden ve taşan nehirlerden kaçtı.

Tahliye edilenler arasında sosyal mesafeyi sağlamak ve tahliye kamplarının yeni tip koronavirüs enfeksiyonlarının merkezi haline gelmesini önlemek adına daha fazla acil durum barınağı oluşturmak için mücadele ediliyor.

Bir gecede yaklaşık 15 bin kişi tahliye edildi

Yetkililer, yağışlardan etkilenen başkent bölgesinde bulunan Marikina şehrindeki büyük bir nehirde suların endişe verici derecede şekilde yükselmesi nedeniyle yaklaşık 15 bin kişinin bir gecede tahliye edildiğini aktardı.

banner341

Fotoğraf: AP

Polis, kuzeydeki dağlık Baguio kentinde devrilen ağacın bir taksiye çarpması sonucu bir kişinin öldüğünü, iki kişinin yaralandığını açıkladı.

Yük teknesi alabora oldu

Diğer yandan, Manila'nın güneydoğusundaki Albay eyaletindeki Pio Duran kasabasındaki liman yakınında kuvvetli dalgalara dayanamayan bir yük teknesi alabora oldu. Teknedeki 10 kişilik mürettebat polis, itfaiyeciler ve çevredekiler tarafından kurtarılırken tekne, uzun halatlar yardımıyla sahile çekildi.

banner360
Son Güncelleme: 25.07.2021 08:58
Anahtar Kelimeler:
FİLİPİNLER SEL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Binlerce yıllık buzullarda 28 yeni virüs keşfedildi
Binlerce yıllık buzullarda 28 yeni virüs keşfedildi
Fransa'da aşı karşıtları yine meydanlarda
Fransa'da aşı karşıtları yine meydanlarda
Umre sezonu açıldı
Umre sezonu açıldı
Belçika'da sokaklar göle döndü
Belçika'da sokaklar göle döndü
Dünya genelinde salgında son 24 saat
Dünya genelinde salgında son 24 saat
Fransa'da orman yangınında 850 hektarlık alan kül oldu
Fransa'da orman yangınında 850 hektarlık alan kül oldu
Suudi Arabistan'da sel 3 can aldı
Suudi Arabistan'da sel 3 can aldı
Düzensiz göçmenlerin olduğu tekne su aldı: 208'i kurtarıldı
Düzensiz göçmenlerin olduğu tekne su aldı: 208'i kurtarıldı
ABD'de polis şiddeti: Yaşlı adam felç geçirdi
ABD'de polis şiddeti: Yaşlı adam felç geçirdi
İngiltere duyurdu! Yeni bir mutasyon tespit edildi
İngiltere duyurdu! Yeni bir mutasyon tespit edildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim