Filipinler'de muson yağmurları sele yol açtı, binlerce kişi evlerini boşalttı

Başkent Manila ve çevre illerde binlerce kişi su basan yerleşim yerlerinden ve taşan nehirlerden kaçtı.

Tahliye edilenler arasında sosyal mesafeyi sağlamak ve tahliye kamplarının yeni tip koronavirüs enfeksiyonlarının merkezi haline gelmesini önlemek adına daha fazla acil durum barınağı oluşturmak için mücadele ediliyor.

Bir gecede yaklaşık 15 bin kişi tahliye edildi

Yetkililer, yağışlardan etkilenen başkent bölgesinde bulunan Marikina şehrindeki büyük bir nehirde suların endişe verici derecede şekilde yükselmesi nedeniyle yaklaşık 15 bin kişinin bir gecede tahliye edildiğini aktardı.

Polis, kuzeydeki dağlık Baguio kentinde devrilen ağacın bir taksiye çarpması sonucu bir kişinin öldüğünü, iki kişinin yaralandığını açıkladı.

Yük teknesi alabora oldu

Diğer yandan, Manila'nın güneydoğusundaki Albay eyaletindeki Pio Duran kasabasındaki liman yakınında kuvvetli dalgalara dayanamayan bir yük teknesi alabora oldu. Teknedeki 10 kişilik mürettebat polis, itfaiyeciler ve çevredekiler tarafından kurtarılırken tekne, uzun halatlar yardımıyla sahile çekildi.