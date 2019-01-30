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Filipinler'de kiliseden sonra camiye el bombalı saldırı: 2 ölü

Filipinler'de kiliseden sonra camiye el bombalı saldırı: 2 ölü

30 Ocak 2019 Çarşamba 08:11
Filipinler'de kiliseden sonra camiye el bombalı saldırı: 2 ölü

Filipinler'de kilise saldırısından iki gün sonra bir camiye el bombalı saldırı düzenlendi, olayda 2 kişi hayatını kaybetti, en az 4 kişi de yaralandı.Saldırı, Müslüman azınlığın yoğunlukta olduğu Mindanao adasındaki Zamboanga kentinde, sabahın erken saatlerinde meydana geldi.

Ölen kişilerin o esnada camide uyuduğu öğrenildi. Kanlı eylem Katolik Kilisesi'ne düzenlenen saldırının yanı sıra Müslümanlara özerklik verilmesi için yapılan referandumun da ardından yaşandı.

Olaya ilişkin açıklama yapan ordu sözcüsü Gerry Besana, saldırının kilise eylemine misilleme olup olmadığının bilinmediğini, birden fazla ihtimali değerlendirdiklerini söyledi.

27 Ocak'ta, ülkenin güneyindeki Sulu Adası'nda bulunan bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetmiş, 71 kişi de yaralanmıştı. Eylemi Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlenmişti.Müslümanların referandum sonucu sevincine gölge düşüren iki saldırının da failleri henüz bulunamadı. Kilise saldırısını düzenleyenlerin IŞİD'de biat eden Ebu Seyyaf örgütü üyeleri olduğu sanılıyor.

Müslüman Moro halkına geniş kapsamlı özerklik sağlanmasını öngören Bangsamoro Organik Yasası'nın (BOL) kabulü için geçen hafta yapılan referandumun ilk aşamasından "evet" oyu çıkmıştı.

Lanao del Norte bölgesinde 6 kasaba ve Kuzey Cotobato vilayetine bağlı 6 kasabadaki 39 köy ile bölgeye dahil olmayı talep eden diğer çevre bölgeler ise oylarını 6 Şubat'ta kullanacak.

Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin temmuz sonunda imzaladığı Bangsamoro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasa, bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarının artırılmasını öngörüyor.

Yasa, nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaletinin bazı bölgeleri ile çevresindeki adalara, mevcut özerk yapıdan çok daha kapsamlı bir özerklik sağlayacak.Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak. Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin başkenti Cotabato şehri olacak. Bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak şeri hükümlerin uygulanacağı mahkemeler açılabilecek.

Merkezi yönetim, Mindanao'daki idari yetkileri Bangsamoro hükümetine devredecek. Bangsamoro bölgesindeki iç sular ulusal hükümet ile eş zamanlı idare edilecek. Özerk yönetim enerji kaynaklarının idaresini üstlenecek.

Ayrıca eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) savaşçıları kolluk kuvvetlerine katılabilecek.

Anahtar Kelimeler:
Filipinler CamiFilipinler Saldırı
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