banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91989
ALTIN
232.898
DOLAR
5.6162
STERLİN
7.3585
EURO
6.3099
Gökhan Naim cinayetinde 3 yeni tutuklama
Son Dakika
Gökhan Naim cinayetinde 3 yeni...
Mağusa-Lefkoşa anayolundaki kaza ile ilgili polis açıklaması
POLİSTEN AÇIKLAMA GELDİ
Gökgürültülü sağanak yağmur geliyor
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR
Afrika Davası sürüyor
AFRİKA DAVASI SÜRÜYOR
banner306

Filipinler'de çatışma

Filipinler'de çatışma

29 Mart 2019 Cuma 07:47
Filipinler'de çatışma

Filipinler ordusu ile komünist isyancılar arasında çıkan çatışmada 3 isyancı öldürüldü, 2 asker yaralandı.
Ülke basınındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Kuzey Samar ilinde Yeni Halk Ordusu (NPA) üyesi komünist isyancılar ile Filipin ordusu arasında çatışma çıktı.Çatışmada, 3 isyancının öldürüldüğü, 2 askerin yaralandığı belirtildi.
Askerlerin, isyancılara ait çok sayıda silah ve mühimmata el koyduğu kaydedildi.Filipinler'de komünist gerillaların silahlı eylemleri 1969'dan bu yana sürerken, 2016'da Rodrigo Duterte'nin devlet başkanlığına seçilmesi ile taraflar barış için müzakere masasına oturmuştu.
Kasım 2017'de yapılan görüşmeler, NPA'nın şiddet olaylarını tetiklemesi sebep gösterilerek durdurulmuştu.
 

Son Güncelleme: 29.03.2019 10:55
Anahtar Kelimeler:
Filipinler çatışma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'da FETÖ'ye ait bir okul daha TMV'ye devrediliyor
Afganistan'da FETÖ'ye ait bir okul daha TMV'ye devrediliyor
KDC'de maden ocağında göçük: 14 ölü
KDC'de maden ocağında göçük: 14 ölü
Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon İle Görüşecek
Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon İle Görüşecek
Centcom'da görev değişimi
Centcom'da görev değişimi
Küresel ısınma kaynaklı aşırı hava koşulları 2018'de 62 milyon kişiyi etkiledi
Küresel ısınma kaynaklı aşırı hava koşulları 2018'de 62 milyon kişiyi etkiledi
İspanya'da yaşayan İngilizler Brexit'in gerçekleşmesini istemiyor
İspanya'da yaşayan İngilizler Brexit'in gerçekleşmesini istemiyor
Venezuela’da Guaido'ya 15 yıl kamuda görev alma yasağı
Venezuela’da Guaido'ya 15 yıl kamuda görev alma yasağı
Pompeii'de fast food'un 2 bin yıllık atası ortaya çıktı
Pompeii'de fast food'un 2 bin yıllık atası ortaya çıktı
Bangladeş'te çok katlı binada yangın: En az 25 ölü
Bangladeş'te çok katlı binada yangın: En az 25 ölü
AB'nin İngiltere'ye verdiği Brexıt mühleti yarın doluyor
AB'nin İngiltere'ye verdiği Brexıt mühleti yarın doluyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim