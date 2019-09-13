Filipinler'de 277 Çinliye internet dolandırıcılığından gözaltı

Filipinli yetkililer, Çin'deki binden fazla kişiyi internet üzerinden dolandırdıkları gerekçesiyle 277 Çin vatandaşının gözaltına alındığını bildirdi.
Filipinler Göç Komisyonu Başkanı Jaime Morente, Pasig kentindeki Ortigas finans bölgesinde çarşamba günü gerçekleşen gözaltıların Çin'in Manila Büyükelçiliğinin Filipin makamlarına konu hakkında bilgi paylaşımında bulunmasının ardından yapıldığını belirtti. Operasyonunun Çin makamlarıyla koordineli şekilde düzenlendiği kaydedildi.
Filipinli yetkililer, Çin'deki binden fazla kişiyi internet üzerinden dolandırdıkları gerekçesiyle 277 Çin vatandaşının gözaltına alındığını bildirdi.