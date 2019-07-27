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Fildişi Sahili\'ndeki Mezarlıkta 25 Bebek Cesedi Bulundu

BEBEKLERİN ORGAN MAFYASININ ELİNE DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİ YA DA BATIL İNANÇ RİTÜELLERİ İÇİN KURBAN EDİLDİĞİ ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Fildişi Sahili\'ndeki Mezarlıkta 25 Bebek Cesedi Bulundu

BEBEKLERİN ORGAN MAFYASININ ELİNE DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİ YA DA BATIL İNANÇ RİTÜELLERİ İÇİN KURBAN EDİLDİĞİ ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

27 Temmuz 2019 Cumartesi 06:37
Fildişi Sahili\'ndeki Mezarlıkta 25 Bebek Cesedi Bulundu

BEBEKLERİN ORGAN MAFYASININ ELİNE DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİ YA DA BATIL İNANÇ RİTÜELLERİ İÇİN KURBAN EDİLDİĞİ ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Dakar, 27 Temmuz 19 : Fildişi Sahili'nin kuzeybatı bölgesindeki mezarlıkta 25 bebek cesedi bulundu.
Yerel basındaki haberlere göre polis, ülkenin en büyük kenti Abidjan'a 230 kilometre mesafedeki Gagnoa kentinde yer alan mezarlıkta 25 bebek cesedi buldu.

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Polis yetkilileri, mezarlıkta kazı araç gereçleri gören kişinin ihbarı üzerine yaptıkları çalışma neticesi siyah ambalajlı çantada çürümüş 25 bebek cesedi bulunduğunu açıkladı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten yetkililer, bebeklerin organ mafyasının eline düşmüş olabileceği ya da batıl inanç ritüelleri için kurban edildiği şüphesi üzerinde duruyor.
(AA/RÇ/HÖ)

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