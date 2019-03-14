Fildişi Sahili'nde bisiklet kullanılarak üretim yapan organik çikolatacı

Fildişi Sahili'nde bir çikolata fabrikası organik ve ekolojik çikolata üretimi iddiasıyla büyük ilgi topluyor. Çikolata üretiminin her aşamasında doğaya ve insan sağlığına saygılı olmayı hedefleyen Dana Mroueh çikolatacısı kakao çekirdeklerinin öğütülmesinde bisiklet kullanılmasıyla dikkat çekiyor.

Elektrik kullanımını en aza indirmek için sağlıklı ve ekolojik bir yol seçtiklerini söyleyen çikolatacı Mroueh, ürünlerinde katkı maddesi kullanılmadığını ve kakao çekirdeklerini kavurmadıklarını söylüyor.

Mroueh'in çikolata fabrikasında tamamen organik tarımla elde edilen kakao çekirdekleri bisikletlerle pedallanarak öğütülüyor. Özellikle Avrupa'da yoğun ilgi gören organik çikolataların yapım aşamasının da eğlenceli olduğunu söyleyen Mroueh'e göre bisikletli öğütme işlemi ekolojik olma felsefeleriyle uyumlu.