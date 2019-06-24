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Fil dışkısından kağıt üretimi

Fil dışkısından kağıt üretimi

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:13
Fil dışkısından kağıt üretimi

Endonezya'da hayvanat bahçesindeki fillerin dışkılarından kâğıt üretimi yapılıyor.

Bogor kentindeki Taman Safari Endonezya Hayvanat Bahçesi'nde, ülkenin Sumatra Adası'na özgü Sumatra fillerinin dışkıları tamamen doğal yollarla yedi aşamada kâğıda dönüştürülüyor.

Hayvanat bahçesi alanında kurulu olan Safari Poo Paper Atölyesi'nde, toplanan fil dışkıları, ilk aşama olarak yıkama daha sonra kaynatma ile dezenfeksiyon, elde edilen liflerin kurutulması, su ile makinede karıştırılarak homojen hale getirme, baskılama ve son olarak da kurutulma gibi farklı aşamaların ardından kâğıt olarak kullanıma hazır hale getiriliyor.

Atölyede kimyasal madde kullanılmadan yapılan işlemlerde, 100 kilogramlık fil dışkısından yaklaşık 12 kilogram lif elde edilirken A3 kâğıdı boyutu standardında yapılan baskılama ile günlük de ortalama 210 kâğıt üretiliyor.

Fil dışkısından üretilen kâğıtlar, hediyelik eşya olarak satılmasının yanı sıra fotoğraf baskı kağıdı, kitap ve defter gibi çeşitli şekillerde de kullanılıyor.

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FİL DIŞKISI DOĞAL GÜBRE OLARAK DA KULLANILIYOR

Hayvanat bahçesindeki fillerden günlük yaklaşık 2 ton dışkı toplanırken, kâğıt üretimi dışında fil dışkıları, sürdürülebilir tarım ve ekolojik sistemde doğal dengenin korunması amacıyla gübre olarak kullanılmak üzere satılıyor.

Taman Safari Hayvanat Bahçesi Gübre Üretimi ve Safari Poo Paper Atölyesi Sorumlusu Mukdor Khasani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Hayvanat bahçesinde, 1990'dan bu yana bitkileri gübrelemede fil dışkısı kullanıyoruz. Fil dışkısından geri dönüşüme katkı sağlamak için 2012'den bu yana kâğıt üretmeye başladık.'' diye konuştu.

Ürettikleri kâğıt ve gübrelerden gelir elde ettiklerini söyleyen Khasani, yaptıkları işin, hayvanat bahçesinin atık üretimini azaltmaya, çevre dostu hale gelmesine ve kâğıt üretiminde de ağaçların kesiminin azalmasına katkı sağladığına dikkati çekti. 

Ürettikleri kâğıtta kötü koku olmadığını ve hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilerin fil dışkısından yapılan kâğıtlara ilgi gösterdiğini dile getiren Khasani, ürettikleri kâğıtların tanesini 5 bin rupiaha (yaklaşık 2 lira) sattıklarını belirtti.

Khasani, Endonezya'da fil dışkısından kâğıt üretiminin ilk olarak Bali Adası'ndaki Bali Safari Park Hayvanat Bahçesi'nde 2011'de başladığını kaydetti.


 

Son Güncelleme: 24.06.2019 15:34
Anahtar Kelimeler:
Fil Dışkısı
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