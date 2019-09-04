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Fiji'de Dang Humması salgını

Fiji'de Dang Humması salgını

04 Eylül 2019 Çarşamba 07:47
Fiji'de Dang Humması salgını

ÜLKEDE YIL BAŞINDAN BU YANA GÖRÜLEN DANG HUMMASI VAKASI SAYISI 2 BİN 500'Ü GEÇTİ
Pasifik Okyanusu'nun güneyinde bulunan ada ülkesi Fiji'de bu yıl başından beri görülen dang humması vakası sayısının en az 2 bin 500 olduğu belirtildi.
Ülke basınında yer alan habere göre, Fiji Sağlık Bakanı Ifereimi Waqainabete, parlamentoda yaptığı açıklamada, bu yıl bir kişinin dang humması nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getirdi.
Dang hummasının sadece Fiji halkına değil, ülke turizmine de büyük tehdit oluşturduğunu ifade eden Waqainabete, 2019'un başından bu yana ülkede dang humması vakası sayısının 2 bin 500'ü geçtiğini kaydetti.

DANG HUMMASI 

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Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. 
Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor. Hastalığa sebep sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

 

Son Güncelleme: 04.09.2019 11:02
Anahtar Kelimeler:
Dang Humması
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