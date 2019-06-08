Fenomen kedi trafik kazasında öldü!

Sosyal medyanın fenomen kedilerinden Malezyalı 'Jep' evinin önünde otomobil çarpması sonucu öldü.

Sosyal medya fenomeni kedi ‘Jep’, Malezya'da sahibinin evinin önünde otomobil çarpması sonucu öldü. Facebook’ta 480 bin beğeni alan ve Instagram’da 125 bin takipçisi olan ‘Jep’in sahibi, kedisinin otomobil çarpması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yerel medyaya konuşan ve kedinin sahibi olan Nor Azwana Awang, “Otomobilin sesini duyunca camdan baktım ve Jep’i otomobilin tekerine yakınken gördüm. O an çığlık attım ve Jep’in bir süre koştuktan sonra yere düştüğünü gördüm” dediği belirtildi.

Ayrıca, Awang’ın kedisi adına açtığı sosyal medya hesaplarını kapatmayı düşünmediği belirtildi. Buna ek olarak kediler üzerinden değişik icatlar da yapılmıyor değil.

Georgia Tech Research Institute'den Aleksis Noel isimli araştırmacı, kedi dilininin yapısını temel alan bir saç fırçası geliştirdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Noel, "Doktora çalışmalarıma ara verdiğim dönemde, evimdeyken ailemizin kedisi Murphy, dizimin üzerinde duran mikrofiber örtünün üzerine oturmaya karar verdi.

Bir nedenden ötürü Murphy, örtünün lezzetli koktuğunu düşünerek yalamaya karar verdi. Örtüyü yalamaya başladığın ise dili kumaşın ilmiklerine sıkıştı" dedi.

Bir deney gerçekleştirmek için kedinin dilini tüyleri üzerine bastırdığında, sıvının içeride nasıl kaldığını görmek için dikenlerin ucuna yiyecek boyası damlatan Neol, dikenler olmadan kedilerin tükürük salgılarının derilerine ulaşamayacağını keşfetti.