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Femen'den Alisa: Ukrayna'ya seks için gelen Türk erkekleri iğrençsiniz, bu ülkeden defolun!

Femen'den Alisa: Ukrayna'ya seks için gelen Türk erkekleri iğrençsiniz, bu ülkeden defolun!

16 Şubat 2019 Cumartesi 08:45
Femen'den Alisa: Ukrayna'ya seks için gelen Türk erkekleri iğrençsiniz, bu ülkeden defolun!

Sıradışı eylemleriyle adını dünyaya duyuran Femen'den Alisa Vinogradova ile grubun kurulduğu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de buluştuk.

Viyana ve Vatikan'da yaptığı eylemlerle tanınan Alisa, euronews Türkçe'nin söyleşi programı RÖP'te sorularımızı cevapladı. Ukrayna'ya Türkiye'den seks turizmi için gidenlere öfkeliydi: "Ukrayna'ya seks için gelen Türk erkekleri, siz çirkin ve mide bulandırıcısınız, bunu yapmayı bırakın ve Ukrayna'dan defolun!"

Ülkesinde yedi yıl hapis cezasıyla yargılanan Alisa, Femen ile ilgili akla gelen tüm sorulara da açıklık getirdi: Femen ne demek, niçin üstsüz eylem yapıyorlar, Femen olmanın zorlukları ne, protesto kararlarını nasıl alıyorlar, erkek üye kabul ediyorlar mı, kimden destek alıyorlar, gruba katılım şartları ne?

Ukrayna'da fakirlik seks turizmini arttırıyor
Ukrayna'da yaşanan ekonomik sıkıntının insanları 'yanlış yollara' ittiğini anlatan Alisa, Türkiye'den Ukrayna'ya seks turizmi için çok sayıda Türk erkeğinin gelmesinin kabul edilemeyeceğini söylüyor: "Ukrayna Avrupa'da en fakir ülke. Her şey ucuz burada. Ucuz uçaklar, restoranlar.. Çok sayıda insan sonsuza kadar yurt dışına çıkmak istiyor. Ukrayna'nın kızları güzel. Türkiye'den çok sayıda erkek buraya seks turzimi için geliyor."

Alisa, daha önce Femen üyelerinin protesto ettiği bu durumla ilgili yeni bir eylemlerinin olabileceği mesajını veriyor: "Bütün Türk erkeklerinin kötü olduğunu düşünmüyorum. Bu doğru değil. Türkiye çok güzel bir ülke, insanları hoş, Türk erkeklerinin çoğunun çok iyi insanlar olduğunu biliyorum."

Üstsüz protestomuz pornografi anlamına gelmiyor
Alisa, üstsüz protesto yapmalarını eleştirenlere karşı çıkıyor: "Bizim protesto şeklimiz bu. Aynı soruyu başkasına 'Niçin pankart kullanıyorsun' diye sorduğunda benzer cevabı alırsın. Bu sadece protesto şekli. Bu gerçekten 'dişil' bir protesto şekli. Üstsüz bir kadın siyasi ya da dini bir ritüelin ortasında protesto eylemi yaptığında bu güçlü mesaj anlamına geliyor. 'Üstsüz protesto yapıyorsunuz bu pornografi anlamına geliyor' şeklindeki ifade cinsiyet ayrımcılığı demek. Yani üstsüz bir adam normal de biz değiliz öyle mi! Bence bu tür ifadeleri kullananlar çok porno video izliyordur."

Kadın erkek eşitliğine inanmıyorum, eşit olmak gülünç
Alisa diğer feminist gruplarla ayrıştıkları yönlerin olduğuna dikkat çekiyor. "Öncelikle biz organizasyon değil haraketiz. Bizim grubumuzdan bazıları liberal feminizmi tercih ediyor. Eşitlik için mücadele etmek istiyorlar. Ben eşitliğe inanmıyorum. Standpoint feminizm bana daha yakın. Bizim kendi ideolojimiz var. Biz eşit haklar için savaşmıyoruz. Çünkü erkek ve kadın farklı. Eşit olmak gülünç. Kadın erkekle sadece erkek cinsiyeti rolü söz konusu olduğunda, erkek işlerini yaptığında eşit olabilir."

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Seks
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