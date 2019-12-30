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Fed: "trump’ın Ticaret Savaşları Abd’yi Vurdu"

FED\'İN ARAŞTIRMASINDA, İMALAT SEKTÖRÜNÜN İSTİHDAMINDAKİ GÖRECELİ DÜŞÜŞLERİN VE ÜRETİCİ FİYATLARINDAKİ GÖRECELİ ARTIŞLARIN 2018 TARİFELERİ İLE İLİŞKİLİ OLDUĞU KAYDEDİLDİ

Fed: "trump’ın Ticaret Savaşları Abd’yi Vurdu"

FED\'İN ARAŞTIRMASINDA, İMALAT SEKTÖRÜNÜN İSTİHDAMINDAKİ GÖRECELİ DÜŞÜŞLERİN VE ÜRETİCİ FİYATLARINDAKİ GÖRECELİ ARTIŞLARIN 2018 TARİFELERİ İLE İLİŞKİLİ OLDUĞU KAYDEDİLDİ

30 Aralık 2019 Pazartesi 12:15
Fed:

FED'İN ARAŞTIRMASINDA, İMALAT SEKTÖRÜNÜN İSTİHDAMINDAKİ GÖRECELİ DÜŞÜŞLERİN VE ÜRETİCİ FİYATLARINDAKİ GÖRECELİ ARTIŞLARIN 2018 TARİFELERİ İLE İLİŞKİLİ OLDUĞU KAYDEDİLDİ

Berlin, 30 Aralık 19 : ABD Merkez Bankası (Fed) araştırmasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın yerli sanayiyi koruma adına getirdiği yeni tarifelerin ABD’de iş kaybına ve yüksek fiyatlara sebep olduğu tespitinde bulunuldu.

Fed ekonomistleri Aaron Flaaen ve Justin Pierce tarafından hazırlanan “2018-2019 Küresel Tarifelerin ABD Üretim Sektörüne Etkisi” konulu araştırma bankanın internet sitesinde yayınlandı.

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Araştırmaya göre, ABD Başkanı Trump’ın 2018 yılında demir çelik gibi çeşitli ürünlerin ithalatına getirdiği ek gümrük vergileri imalat sektöründe iş kaybına ve üretici fiyatlarında artışa sebep oldu.

Trump'ın ek gümrük tarifelerinin, iç pazarda ithal ürünlerinin rekabetinden koruyarak ABD merkezli bazı üreticilerin pazar paylarını artırabileceğine işaret edilen araştırmada, üretim maliyetlerindeki artışın ABD'li üreticilerin ihracat pazarlarında ve iç pazarda rekabet gücüne zarar verebileceğine vurgu yapıldı.

Araştırmada, ABD ile ticaret ortakları arasındaki yeni tarifelerin uzun vadeli etkilerinin beklenenden daha farklı sonuç verebileceği ve tarifelerin şu ana kadar ülkenin imalat sektörüne ivme kazandırmadığı belirtildi.
Çalışmada sadece tarifelerde gerçekleşen değişikliklere odaklanıldığına ve gelecek ticaret politikasına yönelik belirsizliklerin çalışmaya katılmadığına vurgu yapılan araştırmada, “İmalat sektörünün istihdamındaki göreceli düşüşler ve üretici fiyatlarındaki göreceli artışlar 2018 tarifeleri ile ilişkilidir.” ifadesine yer verildi.

Fed’in araştırmasına göre, Trump’ın politikalarından etkilenen ülkelerin ticaret misillemelerinden olumsuz olarak en çok etkilenen sektörler de demir ve çelik, otomobil üreticileri, ev aletleri, ses ve video ekipmanları, bilgisayar ekipmanı, böcek ilaçları, manyetik, optik medya ve deri oldu.

(AA/RU/FEZ)
 

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