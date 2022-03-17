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Fed faiz oranını artırdı

“ABD'NİN BU YILA İLİŞKİN BÜYÜME TAHMİNİ DE YÜZDE 4'TEN YÜZDE 2,8'E ÇEKİLDİ”

17 Mart 2022 Perşembe 09:45
Fed faiz oranını artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyon tahminlerini yükseltirken, bu yıl 6 faiz artırımına daha işaret etti.

İki gün süren FOMC Toplantısı'nın ardından Fed'den yapılan açıklamada, ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlü gelmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, istihdam kazanımlarının son aylarda güçlendiği ve işsizlik oranının önemli ölçüde azaldığına işaret edilerek "Enflasyon, salgınla ilgili arz ve talep dengesizlikleri, yüksek enerji fiyatları ve geniş fiyat baskılarını yansıtarak yüksek kalmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın insani ve ekonomik zorluklara neden olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "ABD ekonomisi üzerindeki etkileri oldukça belirsiz ancak yakın vadede işgal ve ilgili olayların enflasyon üzerinde ek yukarı yönlü baskı yaratması ve ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturması muhtemel." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bankanın bilançosundaki tahvil ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerini gelecek toplantıda azaltmaya başlayacağı aktarıldı.

Para politikasının uygun duruşu değerlendirilirken ekonomik görünüme yönelik gelen bilgilerin etkilerinin izlenmeye devam edileceği vurgulanan açıklamada, hedeflere ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması durumunda para politikası duruşunun uygun şekilde ayarlanmaya hazır olunacağı ifade edildi.

Açıklamada, Komitenin değerlendirmelerinde halk sağlığı, iş gücü piyasası koşulları, enflasyon baskıları ve beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmelere ilişkin okumalar da dahil olmak üzere çok çeşitli bilgilerin dikkate alınacağı belirtildi.

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BU YIL 6 FAİZ ARTIRIMI DAHA ÖNGÖRÜLÜYOR

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, enflasyon tahminlerini yükseltirken, bu yıl faiz oranının 6 kez daha artırılmasını öngördü.

Fed'in tahminlerine göre, fonlama oranına ilişkin medyan beklenti 2022 için yüzde 0,9'dan yüzde 1,9'a, 2023 için yüzde 1,6'dan yüzde 2,8'e ve 2024 için yüzde 2,1'den yüzde 2,8'e yükseltildi. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5'te yüzde 2,4'e çekildi

Böylece Fed'in tahminleri, bu yıl yapılacak 6 FOMC toplantısının her birinde faiz artırımına işaret etti.

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini, yüzde 4'ten yüzde 2,8'e düşürülürken ülke ekonomisinin 2023'e ilişkin büyüme tahmini yüzde 2,2 ve 2024'e ilişkin büyüme tahmini yüzde 2 olarak korundu. ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisi ise yüzde 1,8 olarak belirlendi.

ENFLASYON TAHMİNİ ARTIRILDI

Bu yıla ilişkin enflasyon tahmini ise yüzde 2,6'dan yüzde 4,3'e yükseldi. Enflasyon tahminleri 2023 için yüzde 2,3'den yüzde 2,7'ye ve 2024 için yüzde 2,1'den yüzde 2,3'e çıkarıldı.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,5'te bırakılırken 2024 için yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ye yükseltildi.

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Son Güncelleme: 17.03.2022 10:49
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